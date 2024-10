Polaroid Eyewear przedstawia nową stylową kolekcję na Jesień/Zima 2024

POWER TALKS by KÉRASTASE wraz z Sukcesem Pisanym Szminką rozpoczyna walkę z brakiem pewności siebie wśród kobiet

Kolekcja COOL to propozycja marki, która została stworzona z myślą o osobach podążających za najnowszymi trendami. Znajdują się tu zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i oprawki optyczne, które idealnie wpasowują się w nowoczesne, stylowe podejście do mody. Produkty wykonano z ekologicznego poliwęglanu oraz lekkiej stali nierdzewnej i metalu, co zapewnia połączeniekomfortu z eleganckim designem. Dodatkowym wyróżnikiem są kolorowe akcenty i charakterystyczny tęczowy detal Polaroid, który podkreśla ich wyjątkowy charakter.

Kolekcja ACTIVE SPORT dla aktywnych użytkowników, Polaroid proponuje kolekcję ACTIVE SPORT, która idealnie sprawdzi się podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Okulary z tej serii zostały wykonane z trwałych, ekologicznych materiałów, takich jak poliwęglan i poliamid, a dodatkowo wyposażono je w gumowane detale dla zwiększenia komfortu. Dzięki polaryzacyjnym soczewkom, okulary zapewniają wyrazisty obraz i pełnię kolorów, co pozwala na intensywne i wyraźne doznania wizualne podczas każdej aktywności.

Kolekcja KIDS – marka nie zapomina także o najmłodszych użytkownikach. Kolekcja KIDS, przeznaczona dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat, oferuje lekkie, wygodne okulary dostępne w żywych kolorach, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też gwarantują odpowiednią ochronę wzroku. To połączenie atrakcyjnego designu z komfortem, co sprawia, że okulary te są idealnym rozwiązaniem dla najmłodszych.

