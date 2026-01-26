Polaroid Eyewear wybiera Flavio Cobollego globalnym Ambasadorem marki na lata 2026–2027

Polaroid Eyewear, jedna z kluczowych marek grupy Safilo, to międzynarodowy pionier w świecie okularów, znany z innowacyjnych soczewek polaryzacyjnych oraz produktów, które łączą funkcjonalność z nowoczesnym designem. Współpraca z Cobollim to naturalny etap w tenisowej historii marki, opartej na wspólnej wizji innowacji, energii i dostępności.

Flavio Cobolli należy do najbardziej obiecujących przedstawicieli młodego pokolenia włoskiego tenisa. Wyróżniają go atletyzm, determinacja i dynamiczny styl gry, a także autentyczna, nowoczesna osobowość poza kortem — wartości bliskie Polaroid Eyewear,.

Jako Ambasador marki Cobolli będzie twarzą globalnych kampanii Polaroid Eyewear w sezonach 2026 i 2027, wspierając markę w międzynarodowych aktywacjach i działaniach komunikacyjnych. Jego obecność podkreśli silny związek pomiędzy wydajnością okularów a sportami outdoorowymi, gdzie komfort widzenia, ochrona i styl odgrywają kluczową rolę.

W ramach współpracy Polaroid Eyewear utrzyma swoją obecność w cyklu ATP Tour, pojawiając się na wybranych turniejach, m.in. w Rzymie, Madrycie, Båstad i Umagu, oraz angażując fanów poprzez dedykowane aktywacje marki i komunikację digitalową.

Partnerstwo to odzwierciedla wizję grupy Safilo, opartą na współpracy ze sportowcami, którzy w autentyczny sposób reprezentują wartości marek oraz samego tenisa — sportu globalnego, dynamicznego i otwartego. Dzięki Flavio Cobollemu Polaroid Eyewear inspiruje do doświadczania sportu i codzienności z większą klarownością, ochroną i stylem.