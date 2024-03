Polki oszalały na punkcie tego pudru. Jeszcze przez kilka dni w promocji Rossmanna za 30 zł. Satynowa skóra i zero zmarszczek. Wyprzedaje się jak świeże bułeczki

Wielkie promocje w Rossmannie. Pospiesz się! Jeszcze przez kilka dni puder za 30 zł

Jeszcze do 18 marca można skorzystać z aktualnych promocji Rossmanna. W popularnej drogerii znajdziesz wiele ciekawych i atrakcyjnych rabatów. Na szczególną uwagę zasługuje promocja na puder sypki od polskiej marki NAM. Puder to dla wielu kobiet makijażowy niezbędnik. Wiele pań nie wyobraża sobie make-upu bez pudru. W dzisiejszych czasach puder nie tylko powinien matowić skórę, ale także przedłużać trwałość makijażu oraz niwelować widoczność zmarszczek. Taki właśnie jest satynowy puder sypki NAM SATIN LOOSE POWDER. W promocji Rossmana kupisz go teraz za 29,99 zł.

NAM SATIN LOOSE POWDER to puder sypki nowej generacji. Świetnie sprawdza się on na skórach dojrzałych. Dzięki swojej drobno zmielonej formule nie podkreśla zmarszczek i nie wchodzi w załamania skóry. Idealnie maskuje wszelkie niedoskonałości i wygładza istniejące bruzdy. Daje on satynowe wykończenie co sprawia, że skóra nie wygląda sucho. Subtelne drobiny dają efekt promiennej i wyspanej cery. To idealny puder sypki zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Świetnie wgląda aplikowany solo lub na Twój ulubiony podkład. Nie roluje się i nie ciastkuje się na skórze.

i Autor: Materiały prasowe Puder w Rossmannie