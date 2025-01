Polki pokochały ten składnik w kosmetykach. Odmładza, usuwa zmarszczki i rozjaśnia skórę

Odmłodzenie, nawilżenie i fotoprotekcja. Co spakować do zimowej kosmetyczki? Kosmetolog radzi

Witamina C to składnik, którego nie powinno zabraknąć w pielęgnacji. Posiada szerokie spektrum działania - rozjaśnia skórę, dodaje jej zdrowego blasku, a także minimalizuje przebarwienia. To także świetny składnik w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów. Witamina C skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną. Dodatkowo, witamina C chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz sprawia, że cera jest ujędrniona i gładka. Chyba już nikogo nie trzeba namawiać do stosowania witaminy C w swojej pielęgnacji

Sprawdź najlepsze kosmetyki z witaminą C

SENSUM MARE Aktywnie działające, rozjaśniające serum antyoksydacyjne z witaminą C 10% ALGOPRO

Skoncentrowane, antyoksydacyjne serum w formie emulsji z 10% witaminą C zawiera unikalne połączenie dwóch najbardziej skutecznych i stabilnych form 3-O-Ethyl Ascorbic Acid i Ascorbyl Tetraisopalmitate. Zostało stworzone z myślą o specjalistycznej pielęgnacji skóry zmęczonej, pozbawionej blasku, z przebarwieniami, niedoskonałościami oraz zmianami potrądzikowymi. Serum rozświetla skórę, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt nadając jej promienny wygląd. Unikalna formuła serum została zaprojektowana by poprawić kondycję skóry oraz wspomóc ją w wizualnym odmłodzeniu. Starannie przemyślana receptura oparta na 24 składnikach aktywnych pomaga ujędrnić skórę oraz poprawia jej elastyczność. Po zastosowaniu serum cera staje się zauważalnie gładsza i intensywnie nawilżona oraz pełna naturalnego blasku.

i Autor: materiały prasowe Sensum Mare

BasicLab Serum z witaminą C 15%, Nawilżenie i Rozświetlenie

Serum z witaminą C 15% w czystej postaci (L-Ascorbic acid), z dodatkiem kwasu ferulowego, witaminy E i kwasu hialuronowego, o wodnej formule, przyczynia się do kompleksowego działania antyoksydacyjnego i przeciwstarzeniowego. Siła składników długofalowo stymuluje syntezę kolagenu, sprawiając, że zmarszczki zostają wygładzone, skóra nabiera młodzieńczej jędrności i elastyczności, a jej struktura zostaje wyraźnie poprawiona.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

DRUNK ELEPHANT C-Luma™ Hydrabright Serum — Serum z witaminą C

Dzięki temu silnemu przeciwutleniaczowi to rozjaśniające serum rozświetla, oczyszcza i nawilża skórę, pozwalając na uzyskanie wyraźnie promiennej cery o bardziej wyrównanym kolorycie. Dzięki delikatnemu koktajlowi z witaminy C i potrójnemu przeciwutleniającemu kompleksowi rozjaśniającemu, C-Luma™ działa również jako serum przeciw niedoskonałościom, które zmniejsza widoczność defektów hiperpigmentacyjnych i śladów pozostawionych przez wypryski, rozjaśnia koloryt cery... nie zapominając o natychmiastowym i długotrwałym działaniu nawilżającym.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

PHLOV Serum z witaminą C

Przywróć swojej skórze naturalny, młodzieńczy blask z serum z uderzeniową dawką witaminy C w trzech postaciach. Ten dodający energii zmęczonej, poszarzałej skórze kosmetyk ma silne działanie antyoksydacyjne, stymuluje syntezę kolagenu i ceramidów, sprawiając, że skóra jest wyraźnie odmłodzona i wygładzona. Idealne dla cery z tendencją do zaczerwienień, przebarwień i podrażnień. Uszczelnia naczynia krwionośne i nadaje skórze jednolity koloryt. Chroni przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wspomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu nawilżenia cery i redukuje stany zapalne. Dzięki innowacyjnej formule AA2G, witamina C aktywuje się natychmiastowo na skórze i stopniowo uwalnia, zapewniając skuteczne i długotrwałe działanie nawet w najgłębszych warstwach skóry. Dzięki naturalnym źródłom witaminy C, takim jak śliwka kakadu i acerola jest lepiej przyswajalna, a drogocenne oleje wzbogacające formułę - odmładzające tsubaki i annato, l-Arganina i witamina E odżywiają i wspomagają procesy regeneracyjne.