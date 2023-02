Polska gigantem kosmetycznym. Rodzime marki wymiatają. Te kosmetyki warto znać

SENSUM MARE

- Cenimy u kobiet ich naturalność, wierzymy, że piękno kryje się w różnorodności. Nasze kosmetyki jedynie pomagają wydobyć naturalne piękno, które jest w każdej kobiecie. Naszym celem jest dostarczanie Wam kosmetyków, które nie tylko skutecznie eliminują oznaki starzenia, nawilżają i odżywiają skórę twarzy, ale także przyczyniają się do dobrego samopoczucia i wzrostu samoakceptacji, kochania siebie i rozpieszczania swojej skóry. Nasze produkty są skierowane do kobiet świadomych siebie i swoich potrzeb, odważnych, bezkompromisowych, kompleksowo dbających o swoje zdrowie i urodę - to czytamy na stronie internetowej marki. Sensum Mare to przede wszystkim unikalne formuły i składniki, w których zakochały się miłośnicy pielęgnacji z całej Polski. Ich hitowy multi-pielęgnacyjny krem BB to must have każdej urodomaniaczki. Multi-pielęgnacyjny krem BB łączy w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

BASCILAB

To marka, która na dobre zrewolucjonizowała rynek beauty w Polsce. BasicLab postawiło na edukację klientów i szerzenie świadomości dotyczącej dobrze dobranej pielęgnacji. Ich emulsja SPF oraz produkrty z retinolem to ponadczasowe hity, które nie mają sobie równych. Marka regularnie wypuszcza nowe kosmetyki, którym zawsze towarzyszy kampania edukacyjna. - Jasno komunikujemy stężenia składników aktywnych i wyjaśniamy przeznaczenie każdego produktu. Otaczamy nasze klientki i klientów opieką na każdym etapie, aby towarzyszyć im w budowaniu udanej relacji. Odpowiadamy na pytania, edukujemy i doradzamy – chcemy, żeby poczuli różnicę dzięki świadomej i dopasowanej do potrzeb skóry pielęgnacji - czytamy na stronie BasciLab. Oto dewiza marki.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

Samarité

Samarité to naturalne kosmetyki, które na zawsze odmienią Twoje podejście do pielęgnacji. Tylko 6 produktów wystarczy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby Twojej skóry. Receptury Samarité dają skórze dokładnie to, czego potrzebuje. To połączenie pięknych, oryginalnych opakowań ze skutecznym działaniem. DIVINE SECRET SERUM to przeciwstarzeniowa bomba, którą warto znać. Najskuteczniejszy preparat przeciwstarzeniowy tak niewiarygodny w działaniu, że nazwano go bezcenną tajemnicą. Cofa wiek skóry o kilka lat w 28 dni, a różnica w wyglądzie skóry jest widoczna już po pierwszym użyciu. Odmładza i upiększa skórę twarzy, szyi i dekoltu: widocznie redukuje zmarszczki i bruzdy, niweluje przebarwienia i plamy pigmentacyjne, modeluje owal twarzy, długotrwale i intensywnie nawilża, ujędrnia, przywraca sprężystość, gęstość oraz młodzieńczy temperament skóry.

i Autor: Materiały prasowe Samarité Divine Secret

GOLDEN ROSE

Ta marka to nasza makijażowa perełka. Rewelacyjne kosmetyki w cenach, które nie szokują. To lubimy najbardziej. Pierwszy punkt Golden Rose w Polsce powstał w 2003 roku w Warszawie, a dzisiaj ich kosmetyki królują w całym kraju. Hitem marki jest między innymi kryjący podkład - Up To 24 Hours Stay Foundation, który nadaje półmatowe wykończenie, zapewnia pełne krycie i utrzymuje się na skórze do 24 godzin oraz bestsellerowa, matowa pomadka Longstay Liquid Matte Lipstick. Pomadka w płynie gwarantuje perfekcyjne, pełne pokrycie ust matowym kolorem przez wiele godzin, bez uczucia przesuszenia i lepkości

i Autor: Materiały prasowe Golden Rose