Hitowe kosmetyki do (za)kochania. Idealne na walentynki 2023

SIŁA PRZYCIĄGANIA

Perfecta Pheromones Active to perfumowane mgiełki do ciała, które pomogą zwiększyć Twoją atrakcyjność seksualną w oczach mężczyzn. Dzięki naturalnym składnikom PHEROMONES ACTIVE pozwalają rozbudzić męską namiętność, uruchamiają mechanizm komunikacji seksualnej i pobudzają zainteresowanie u mężczyzn. To trzy wyjątkowe kompozycje zapachowe, które zachęcają do flirtu. Dodatkowo obecne w mgiełkach drobinki „ubiorą” skórę w uwodzicielską zmysłowość.

Perfecta Pheromones Active Perfumowana mgiełka do ciała, 29,99 zł/200 ml

MIŁOŚĆ TO SZTUKA

Kompromisu, uwodzenia i komunikacji. Natomiast zapachy są jak wspomnienia, potrafią opowiadać i zapisywać w pamięci niejedną historię. J'OSE EISENBERG Paris to prawdziwa dawka zapachowej pokusy! Kultowy zapach marki niezapomniany, wzruszający i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty serca Kawy Mokki i Kwiatu Jaśminu szczodrze otwierających się na tajemniczą Bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie Ambry.

EISENBERG Paris L`art du parfum J'OSE, 30 ml – 345 zł; 50 ml – 525 zł

Kosmetyki dostępne są w perfumeriach Sephora i na sephora.pl

MUS(ISZ) TO POCZUĆ

Codzienne pielęgnacja to wyraz miłości i troski o… samą siebie. Dlatego warto poświęcić na nią trochę więcej czasu. Bądź dla siebie delikatna, a każdy gest niech będzie spokojny. To pozwoli Ci się wyciszyć i wprowadzić w romantyczny nastrój. Kremowe masło do ciała BLACK ORCHID jest jak delikatny mus, który po nałożeniu na skórę momentalnie się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Bogata formuła, składająca się ze składników aktywnych, kompleksu witamin A, E, P i H i słynnego masła shea, umożliwiła stworzenie unikalnego masła do ciała, które nie tylko nawilża, zmiękcza i regeneruje naskórek, ale także chroni go przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

BARWA Barwy Harmonii Black Orchid masło do ciała, 24,99 zł/220 ml

UWODZICIELSKI GLOW

Promienna skóra daje wrażenie świeżej i wypoczętej. Ma to bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie. Ten efekt można osiągnąć makijażem, ale też odpowiednią pielęgnacją. Jeśli skupisz się na tym drugim, możesz wyglądać dobrze o każdej porze dnia. ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum z jednej strony zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi oznakami starzenia, jednocześnie wyraźnie rozjaśnia skórę, nadając jej promienny i subtelnie rozświetlony wygląd.

ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml

USTA-LONE!

Możemy ustalić, że czerwone usta niezaprzeczalnie są hot! Ale pomadka w intensywnym odcieniu dobrze wygląda tylko wtedy, gdy usta są nieskazitelnie gładkie. W starannie opracowanej formule pomadki Celia de Luxe Vitamin Rich zawarte są odżywcze składniki, które pielęgnują i nawilżają, nadając ustom idealnie gładką fakturę. Masło SHEA jest skarbnicą kwasów nasyconych i nienasyconych, dzięki czemu przyspiesza regenerację popękanej skóry. Dodatkowo opóźnia proces starzenia się skóry oraz chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Olej migdałowy pomaga wzmocnić włókna kolagenowe, dzięki czemu usta wydają się bardziej pełne i nawilżone, a dodatek witaminy E opóźnia procesy starzenia się skóry.

Celia de Luxe Vitamin Rich, 16,99 zł/3,5 g

