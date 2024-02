Polska marka kosmetyczna ogłasza wielki konkurs. Można wygrać ogromnie pieniądze

Samarité to wyjątkowe kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, które swoją skuteczność zawdzięczają unikalnej kompozycji 33 aptecznych ziół. Ale ta marka to nie tylko najwyższa jakość produktów – to także wyróżniający się design, zapraszający do świata spełniających się obietnic. Już po raz czwarty każdy artysta ma okazję, by po swojemu zinterpretować filozofię Samarité i pokazać, jak jego oczami wygląda ta kraina.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w kreatywny sposób zinterpretować temat „Szeptucha z magicznego lasu”. Dzieło powinno przedstawiać portret potężnej i urodziwej Szeptuchy, która nosi zakrywającą ramiona suknię, mistyczny płaszcz z kapturem i wyjątkową biżuterię ze szlachetnymi kamieniami.

Każdy artysta może wysłać dowolną ilość prac – granicą jest jedynie wyobraźnia i termin nadsyłania propozycji, czyli 10.03.2024 r. Praca konkursowa może być rysunkiem, obrazem malarskim, grafiką komputerową 2D lub 3D, kolażem albo animacją. Zwycięskie kreacje zostaną wykorzystane przez Samarité w komunikacji marketingowej, w social mediach i na stronie www.

Spośród nadesłanych prac najpóźniej 18.03.2024 r. wyłoniony zostanie jeden laureat, który otrzyma nagrodę główną – $1000 i zestaw kosmetyków Samarité o wartości 1150 zł. Przewidziane są także 3 wyróżnienia – zestawy kosmetyków Samarité o wartości 1150 zł. Wyniki ogłoszone zostaną na kanałach social media @samariteoriginal, ponadto zwycięzcy powiadomieni zostaną drogą mailową.

