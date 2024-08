Polski sklep obuwniczy złożył wniosek o upadłość. Wiele osób to właśnie tam kupiło swoje pierwsze markowe buty. Zamykają się po 27 latach działalności

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Polski sklep z butami ogłasza upadłość. Sprzedawali markowe buty w dobrych cenach

Kolejne zamknięcie na polskim rynku. Swoją działalność kończy sklep Eastend. Marka zamknęła zarówno sklep internetowy jak i placówki stacjonarne zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej a także w Gdańsku. - Z przykrością informujemy, że po 27 latach działalności, zostaliśmy zmuszeni do złożeniu wniosku o upadłość spółki. Wszystkie zamówienia złożone do dnia 19.08 zostały zrealizowane. Dziękujemy za lata współpracy - poinformował sklep Eastend na Facebooku. Również strona internetowa sklepu przestała działać.

Marka Eastend słynęła przede wszystkim ze sprzedaży markowych butów. Zaledwie kilka dni temu ogłaszali promocje na buty Converse i New Balance. Wiele osób pisało, że to właśnie w sklepach Eastend kupiło swoje pierwsze, markowe buty. Inni z kolei zwrócili uwagę, że marka złożyła wniosek o upadłość mimo bardzo dobrych wyników finansowych jeszcze 2 lata temu. Wskazują oni na złe zarządzanie marką.

Sklep Eastend złożył wniosek o upadłość. Co z zamówieniami?

Mimo że marka zamknęła swoje placówki to wciąż jest sporo osób czekających na realizację zamówienia. Firma w swoim komunikacje podkreśliła, że zamówienia złożone do 19 sierpnia zostały zrealizowane. W komentarzach na Facebook'u można przeczytać jednak, że wiele osób czeka na zwrot pieniędzy. - Nic mi nie odpisują. Dziś napisałam na Instagramie to odesłali na tego samego maila, telefon też ma nagrany automat odsyłający do maila - napisała jedna z klientek sklepu Eastend. Inny użytkownik odpowiedział, że mu udało się odzyskać pieniądze.

