Pomoc i wsparcie dla dzieci z AZS – startuje 9. edycja konkursu “Polski Pacjent w Avène”

„Polski Pacjent w Avène” to inicjatywa mająca na celu wsparcie dzieci dotkniętych atopowym zapaleniem skóry (AZS) oraz ich opiekunów. Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą i uciążliwą chorobą, która nie tylko wpływa na codzienny komfort życia pacjentów, ale także stanowi wyzwanie dla całej rodziny. Konkurs to wyjątkowa okazja, by poznać skuteczne metody leczenia i skorzystać z opieki najlepszych specjalistów.

Atopowe zapalenie skóry wykracza poza fizyczne objawy, takie jak świąd, zaczerwienienie czy przesuszenie skóry. Dla dzieci z AZS codzienność bywa szczególnie trudna, ponieważ widoczne zmiany skórne mogą być przyczyną poczucia wykluczenia, wstydu i niskiej samooceny.W odpowiedzi na potrzeby małych pacjentów zmagających się z AZS oraz ich rodziców, marka dermokosmetyków Eau Thermale Avène organizuje konkurs „Polski Pacjent w Avène”. Główna nagroda to wyjazd dziecka wraz z opiekunem na trzytygodniowy pobyt w Centrum Hydroterapii w Avène – miejscu znanym z unikalnych właściwości wody termalnej oraz specjalistycznych terapii wspierających leczenie AZS i innych schorzeń dermatologicznych.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z profesjonalnych zabiegów i indywidualnych konsultacji. Zgłoszenia można przesyłać od 4. lutego 2025 r. do 31. marca 2025 r., wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej i kierując go na adres [email protected]. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat, u których zdiagnozowano atopowe zapalenie skóry. Wraz z wysyłką formularza należy również odpowiedzieć na pytanie konkursowe