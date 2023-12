Pomysły na prezent na Boże Narodzenie 2023. Prezentownik pełen sprawdzonych hitów

Początek grudnia to czas, kiedy już wszyscy pod nosem nucą "Last Christmas" i powoli zaczynają przystrajać domy. To także najlepszy moment na kupowanie bożonarodzeniowych prezentów dla bliskich. Wybierając je teraz mamy sporo czasu na zastanawianie się i nie będziemy się stresować, czy w tym roku kurier wyrobi się z naszą przesyłką. W tym roku przychodzimy do Was wcześniej z pomysłami na prezenty. Kosmetyki i zestawy kosmetyczne to rewelacyjne pomysły na upominki dla bliskich. Możesz postawić na pojedyncze produkty, kore sam wybierzesz, albo na zestawy prezentowe od największych marek.

RITUALS THE RITUAL OF SAKURA - Gift Set M

Ten zestaw podarunkowy pełen wyjątkowych produktów wzbogaconych ekstraktami z kwiatu wiśni i mleka ryżowego będzie doskonałym prezentem dla kogoś, kto uwielbia delikatne, kwiatowe zapachy.

i Autor: Materiały prasowe Rituals

RITUALS - HOMME - Gift Set M

Podaruj poczucie pewności siebie, wręczając zestaw podarunkowy z kolekcji Homme, pełen odświeżających produktów do pielęgnacji, które pomogą każdemu mężczyźnie stać się najlepszą wersją siebie.

i Autor: Materiały prasowe Rituals

BENEFIT COSMETICS - The PORE The Merrier - Zestaw do makijażu i pielęgnacji

Ten zestaw jest jak świąteczne przyjęcie dla Twoich porów! Wznosimy toast za to, aby Twoja skóra wyglądała niesamowicie. Na naszej liście gości znajdują się oczywiście tylko najlepsze produkty do pielęgnacji porów. Dodatkowo dorzuciliśmy bezpłatną próbkę naszej błyskawicznie wygładzającej maski do porów.

Zestaw zawiera:

The POREfessional - Baza pod makijaż minimalizująca widoczność porów w pełnym rozmiarze (22ml)

The POREfessional Good Cleanup - Pianka do mycia twarzy na rozszerzone pory w pełnym rozmiarze (147ml)

The POREfessional Tight ’n Toned - Tonik z kwasami AHA+PHA oczyszczający pory w pełnym rozmiarze (133ml)

The POREfessional Deep Retreat - Maska z glinką oczyszczająca pory w pełnym rozmiarze (75ml)

The POREfessional Smooth Sip - Lekki krem nawilżający wygładzający pory w pełnym rozmiarze (50ml)

The POREfessional Speedy Smooth - Ekspresowa maska wygładzająca pory, próbka (2.5g)

Wielofunkcyjny aplikator do oczyszczania i aplikacji masek

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

DLA CIAŁA, DUSZY I UMYSŁU

Zestawy z serii Zimowa Bajka od marki YOPE zadbają o skórę i jednocześnie rozpieszczą zmysły. Zapach balsamicznej ambry, drzewa cedrowego i delikatnej nuty karminowego pieprzu, wprowadza w błogi nastrój i przenosi w świat zimowych opowieści, niezależnie od panującej za oknem aury. Do wyboru są cztery warianty: Zimowa Bajka dla dłoni (mydło + krem do rąk), Zimowa Bajka dla ciała ( żel pod prysznic + balsam do ciała), Zimowa Bajka na każdą porę dnia (żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk), Zimowa bajka otulająca zapachem (świeca + krem do rąk). Wszystkie w pięknych pudełkach gotowych na prezent.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

DLA MIŁOŚNICZKI FACE CARE’U OD MARKI YOPE

Tonik AHA! POWER, serum z witaminą C C-KICK oraz krem na noc MOON SPA to wymarzony prezent każdej entuzjastki świadomej pielęgnacji. Tonik delikatnie złuszcza i pobudza odnowę komórkową skóry - wygładza i normalizuje, zostawiając tylko to, co mile widziane. Serum natomiast rozświetla i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia - działa, ale jakby go nie było. Najlepsze na koniec, czyli krem na noc, który łagodnie pobudza regenerację komórek, delikatnie otuli skórę i pozwoli jej czerpać jak najwięcej z regenerującego snu. To idealne trio na wieczorny rytuał pielęgnacyjny.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

Lancôme - Zestaw prezentowy dla niej z tuszem Hypnôse oraz płynem do demakijażu oczu i serum pod oczy

Maskara nr 1 w Europie

Nawet do 9 razy większa objętość

Pielęgnacja i ochrona rzęs

Idealne rozdzielenie i brak grudek

W wyjątkowym zestawie prezentowym z serum i płynem do demakijażu oczu Odkryj nowy zestaw prezentowy Hypnôse z kosmetykami od firmy Lancôme i olśniewaj czarującym spojrzeniem lub podaruj prezent bliskiej Ci osobie.

W skład zestawu Lancôme wchodzą:

tusz Hypnôse,

płyn do demakijażu oczu Bi Facil 30 ml,

serum pod oczu i rzęs Génifique Light Pearl 5ml.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Odkryj zestaw do makijażu Dessi, który upolujesz w Super-Pharm

Świąteczny Box Dessi w ładnym pudełku z uroczą wstążką skrywa bestsellerowe kosmetyki do makijażu w modnej kolorystyce nude, idealnej dla każdej karnacji i typu skóry. Paleta do konturowania, matowa pomadka, konturówka do ust i pięknie iskrzący się pigment pozwolą stworzyć make-up marzeń. Zestaw kosmetyków Dessi idealnie sprawdzi się do codziennego makijażu, jak i na wielkie wyjścia, zawsze wtedy gdy chcesz olśniewać. Świąteczny Box to świetny pomysł na prezent dla siebie albo ukochanej osoby, który sprawi prawdziwą przyjemność i pozwoli poczuć się wyjątkowo. Dostępny w Super-Pharm.

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm