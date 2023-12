Pomysły na prezenty dla spóźnialskich

Totalne last minute prezentowe. Kosmetyczne zestawy dla miłośników pielęgnacji

Odpowiednie nawilżenie to nie tylko komfort dla skóry, ale przede wszystkim warunek jej zdrowia i ważny element profilaktyki przeciwstarzeniowej. Hidraderm Hyal to bogate źródło kwasu hialuronowego, przeznaczona dla skóry wymagającej intensywnego nawilżania. Zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające, i w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, chroni skórę, tworząc warstwę na jej powierzchni zapobiegając utracie wody. Linia dodatkowo chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suche powietrze, mróz czy detergenty, oraz wewnętrznymi – starzeniem i atopią. Formuła dermokosmetyków Hidraderm Hyal opiera się na nanotechnologii, która zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Polecana jest także w celu regeneracji po zabiegach peelingujących, laserowych, mikrodermabrazji czy z użyciem retinoidów.

- „Niezależnie od wieku i rodzaju każda skóra potrzebuje nawilżenia. Linia Hidraderm Hyal dzięki trzem rodzajom kwasu hialuronowego zapewnia je na wielu poziomach, a jednocześnie odżywia. Doskonale sprawdza się jako wsparcie dla skóry, gdy często przebywamy w pomieszczeniach klimatyzowanych. Dla naszych klientów przygotowaliśmy zestaw 1+1, czyli dwa produkty z linii w cenie jednego”. - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma

SESDERMA ZESTAW 1 + 1 HIDRADERM HYAL Krem 50 ml + HIDRADERM HYAL Krem pod oczy 15 ml

Potrójna moc nawilżenia

Cena ok. 160 zł

GŁÓWNE SKŁADNIKI

3 formy kwasu hialuronowego

Masło Kokum i Shea

Olejek arganowy

HIDRADERM HYAL Krem to intensywne nawilżenie skóry z potrzebą dodatkowego odżywienia. Zawiera 3 rodzaju kwasu hialuronowego wzmocnionego ceramidami i naturalnymi olejkami dając efekt nawilżenia i odżywienia w najgłębszych warstwach naskórka.

Zawiera:

Kwas hialuronowy

Masło Kokum

Masło Karite

Olejek arganowy i olejek jojoba

Ceramidy

Retinal i retinol

Stosowanie: Do stosowania na dzień i/lub na noc. Nałożyć krem na twarz i wmasować.

HIDRADERM HYAL Krem pod oczy poprawia mikrokrążenie pod oczami minimalizując widoczność cieni i worków, redukując oznaki zmęczenia. Utrzymuje nawilżenie delikatnej okolicy oka działając na kilku poziomach.

Zawiera:

Kwas hialuronowy

Kofeinę

Kapfanediol i pinanediol

Retinal i retinol

Stosowanie: Nałożyć niewielką ilość produktu na skórę wokół oczu, od środka do wewnątrz, i delikatnie wklepać opuszkami palców. Stosować rano i/lub wieczorem.

Produkty Sesderma dostępne są:

w aptekach specjalizujących się w ofercie dermokosmetycznej

w wybranych sklepach e-commerce

w wybranych marketplace

i Autor: Materiały prasowe SESDERMA