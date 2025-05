i Autor: Shutterstock Znana drogeria zamyka sklepy

Zamknięcie na polskim rynku

Popularna, polska sieć drogerii na skraju upadłości. Nie żyje współwłaściciel. Zamknęli sklepy, a klienci dopytują się, co się stało

Jeszcze nie tak dawno media obiegła wiadomość o zamknięciu sieci drogerii Kontigo, a teraz pojawiły się doniesienia o kolejnej upadłości. Tym razem sprawa dotyczy sieci drogerii Pigment. Popularna marka upada, klienci dopytują się, co się stało, a na domiar złego, zmarł jeden ze współwłaścicieli firmy. Oznacza to kolejne problemy marki. To już koniec polskiej sieci drogerii?