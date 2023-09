Przełom sierpnia i września to czas powrotu do szkoły, do biura, a także wietrzenia szaf po lecie i przygotowania do nadchodzącej jesieni. Platformy internetowe, na których użytkownicy dokonują transakcji między sobą, przeżywają wówczas ożywienie. Dla kupujących to wybawienie i szansa nie tylko na generowanie oszczędności, ale również na zakup więcej potrzebnych rzeczy w niższej cenie. Dla sprzedawców z kolei to dodatkowa gotówka. Chociaż trudno jest ustalić bezpośrednią korelację, ze względu na inne sezonowe trendy i miliony członków, którzy codziennie handlują używanymi rzeczami, odzież dziecięca, odzież sportowa, akcesoria i meble szkolne cieszą się dużym zainteresowaniem w tym czasie.

Pora wymienić garderobę na jesień. Polacy chętnie kupują ubrania z drugiej ręki

Szybujące ceny w dobie inflacji i tym samym malejąca siła nabywcza są mocno odczuwalne dla portfela konsumentów. Znaczenie pozyskania dodatkowej gotówki i znalezienia korzystnych ofert w niskich cenach rośnie. A powrót do szkoły to jeden z kosztowniejszych momentów w roku, który zbiega się w czasie z powrotem do biura, a także wymianą garderoby na jesienną. Jak wskazuje platforma Vinted, coraz chętniej sięgamy po rzeczy z drugiej ręki z różnych kategorii — aby zaoszczędzić i kupić niezbędne rzeczy w niższej cenie. Idziemy o krok dalej, szukając oszczędności również na wysyłce zakupionych przedmiotów, a kupowanie w zestawach to kolejny sprytny sposób na generowanie oszczędności i uzyskanie dodatkowych rabatów. W 2022 roku 30 proc. kupujących na platformie Vinted w Polsce zdecydowało się na zakupy w zestawie.

Co kupujemy i co sprzedajemy na przełomie sierpnia i września?

Przełom sierpnia i września to zdecydowanie wzrost zainteresowania rzeczami zwłaszcza z kategorii dziecięcej. Rodzice szykujący pociechy się na powrót do szkoły poszukują korzystnych cenowo ofert na niezbędną wyprawkę. Vinted przeanalizowała trendy zakupowe w Polsce i na wybranych rynkach w Europie. W 2022 r. sprzedaż rzeczy z wybranych kategorii znacząco wzrosła w miesiącach powrotu do szkoły w porównaniu do poprzednich miesięcy. Na przykład we Francji kategorią, która odnotowała największy wzrost, jest odzież sportowa dla dziewczynek (wzrost o 206 proc.) i dla chłopców (wzrost o 148 proc.). W Niemczech największym wzrostem zainteresowania cieszyło się obuwie sportowe dla dziewczynek i chłopców – odpowiednio 108 proc. i 107 proc. W Polsce największy wzrost odnotowały artykuły szkolne (190 proc.), tornistry (35 proc.) oraz dziewczęca odzież sportowa (121 proc.).

Ile można zaoszczędzić na second-hand?

Coraz chętniej sięgamy po rzeczy z drugiego obiegu i nie wiąże się już to ze wstydem, a wręcz przeciwnie. To oznaka lepszego dla klimatu i odpowiedzialnego podejścia do zakupów. Co więcej, wielu z nas obdarowuje swoich bliskich rzeczami z drugiej ręki. Dla przypomnienia, badania Vinted przeprowadzone w ubiegłym roku na różnych rynkach, w tym w Polsce, pokazują, że około 40-50 proc. użytkowniczek w ostatnich latach miało okazję, obdarować bliskich prezentami z drugiej ręki Członkowie ankietowani przez Vinted wskazali, że kupowanie rzeczy z drugiej ręki umożliwiło im dostęp do przedmiotów, których nie mogliby kupić jako nowe. Aktywni członkowie Vinted objęcie badaniem (Wielka Brytania i Francja) wskazali, że w miesiącu poprzedzającym badanie, zaoszczędzili 90 euro (około 417 zł) we Francji i 87 funtów (około 468 zł) w Wielkiej Brytanii, kupując używane produkty zamiast nowych. W dłuższej perspektywie oznacza to, że rocznie mogą zaoszczędzić około 1080 euro (5010 zł) / 1044 funtów (około 5624 zł).

ZOBACZ TEŻ: Jak się ubierać po 50-tce, żeby wyglądać młodo i elegancko? Oto zasady francuskiego stylu dla kobiet, które wiedzą czego chcą

Sonda Czy kupujesz przedmioty "z drugiej ręki"? Tak Nie