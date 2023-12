Porządne buty dla kobiet w promocji CCC. Jedynie 120 zł na wyprzedaży. Ten model sprawdzi się podczas śniegu oraz roztopów

Wielkie wyprzedaże w CCC. Porządne buty damskie za jedyne 120 zł

Dobre buty zimą to podstawa. Musza chronić nasze stopy przed zimnem oraz wilgocią. Dodatkowo muszą być stabilnie i nie ślizgać się po wilgotnej powierzchni. Zimowe obuwie to inwestycja na wiele sezonów. W sklepach CCC trwają właśnie wielkie, sezonowe wyprzedaże, podczas których upolujesz genialnie buty na zimę. W promocji znajdziesz zarówno klasyczne szpilki na większe wyjścia, eleganckie botki na słupach oraz właśnie porządne, zimowe trzewiki. Jeżeli szukasz dobrych butów to zimę to z pewnością zainteresuje Cię model od Clary Barson za 119,99 zł. To beżowe trzewiki z porządną podeszwą, idealną na niesprzyjającą pogodę. - Damskie trzewiki od marki Clara Barson to idealna propozycja na jesień! Ich beżowy kolor łatwo dopasujesz do każdej stylizacji, a materiał syntetyczny zapewni Ci wygodę podczas długiego noszenia. Trzewiki te utrzymane są w casualowym stylu, co sprawia, że będą idealne zarówno do pracy, jak i na codzienne spacery. Postaw na wygodę i styl w jednym! - opisuje ten model butów producent.

