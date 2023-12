i Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Biedronka

Sekret tafli na włosach

Nałóż kilka kropel na włosy, a będą one idealnie wygładzone i lśniące. Za 4 zł w promocji Biedronki kupisz mocarny kosmetyk robiący taflę na włosach

Pięknie i gładkie włosy to efekt dobrze dobranej pielęgnacji. Wiele osób często zapomina, że dbanie o włosy to coś więcej niż szampon i odżywka. Kluczek do uzyskania efektu tafli na włosach są olejki. Genialnie wygładzają i odżywiają nasze kosmyki. W promocji Biedronki upolujesz rewelacyjne serum na włosy za jedyne 4 zł.