Zimą pachnij uwodzicielską różą. Obłędne perfumy za 18 zł w promocji Rossmanna. Zapach, który zwala z nóg i przyciąga

Promocje w Rossmannie. Przepięknie perfumy z różą w nutach serca za 18 zł

Perfumy idealne na zimę to takie, które otulają aromatem. Kiedy za oknami mróz i śnieg to chętniej sięgamy po kwiatowe, romantyczne zapachy. Doskonale komponują się one z zimowymi stylizacjami i razem tworzą nierozerwalną całość. Jeszcze do15 grudnia możesz skorzystać z aktualnie trwających promocji w Rossmanie. Znajdziesz w nich między innymi wyjątkową promocję na przepiękną wodę perfumowaną dla kobiet LA RIVE Sweet Rose. W promocji Rossmanna kosztuje ona jedyne 17,99 zł. To bardzo romantyczny i zmysłowy zapach dla kobiet, które lubią kwiatowo-owocowe aromaty. W nutach głowy znajdziesz odżywczy grejpfrut oraz mandarynkę. Nuty serca to przede wszystkim róża oraz biała lilia. Bazę wody perfumowanej LA RIVE Sweet Rose stanowi białe drzewo cedrowe, ambra oraz piżmo. To uwodzicielska kompozycja zapachowa od polskiego producenta, która oczaruje się aromatem i sprawi, że się w niech zakochasz. Połączenie słodkich kwiatów z owocowymi nutami daje oryginalny efekt, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.

