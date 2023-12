Bardzo znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. Wszystkie placówki zostaną zamknięte. Co z produktami w Polsce? Tysiące osób zwolnionych przed samymi świętami

Legendarna makra kosmetyczna zamyka swoje sklepy. Tysiące osób zwolnionych

To zdecydowanie nie są dobre czasy dla sklepów kosmetycznych oraz odzieżowych. Praktycznie nie ma tygodnia, by nie pojawiła się informacja o kolejnych zamknięciach na rynkach światowych. Tym razem likwidacje dotknęły firmę kosmetyczną Morphe. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek produkujących kosmetyki do makijażu. Powstała w 2008 roku w Los Angeles i praktycznie z miejsca podbiła serca miłośników makijażu. Ich kolorowe palety cieni do powiek swego czasu biły rekordy popularności. Morphe współpracowało z jednym z największych beauty influencerów czyli Jeffree Star'em. Teraz wszystko wskazuje, że to już koniec marki. Jak podaje portal wiadomoscikosmetyczne.pl Morphe zamyka wszystkie swoje sklepy stacjonarne w Stanach Zjednoczonych, czyli niemal 20 placówek. Lokalizacje przestaną funkcjonować już 5 stycznia 2024 roku.– Podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu wszystkich sklepów Morphe w USA. Jesteśmy wdzięczni zespołom naszych sklepów za ich pasję, talent i poświęcenie na przestrzeni lat – napisała firma na swoim Twitterze. Cały czas będzie można robić zakupy poprzez sklep internetowy marki. Zamknięcia sklepów wiążą się z potężnymi zwolnieniami. Jak można przeczytać w komentarzach wiele osób dowiedziało się o utracie pracy niedawno. - Zrobili to pracownikom przed świętami i bez ostrzeżenia - pisali zdenerwowani ludzie.

Zobacz także: Przepiękne perfumy na zimę. Oszałamiający zapach otuli Cię ciepłem podczas spacerów w śniegu. Tylko 40 zł za zniewalające nuty jaśminu i konwalii

Kosmetyki Morphe - gdzie je kupisz w Polsce?

Produkty Morphe kupisz w polskich drogeriach online. Ich kosmetyki dostępne są między innymi w perfumeriach Douglas, gdzie cały czas trwają wielkie promocje. Uniwersalna paleta cieni do powiek Power Multi-Effect Palette od marki Morphe kosztuje obecnie 66,50 zł. "Ta kompaktowa paleta dziewięciu cieni daje Ci do ręki narzędzie, które pomoże wynieść Twoje artystyczne zdolności na wyższy poziom dzięki niespotykanej gamie wykończeń. Otwórz się na świat nieograniczony możliwości dzięki matowym, mocno napigmentowanym cieniom, błyszczącym cieniom, które lśnią i blendują się jak marzenie, metalicznym cieniom, które odbijają światło i zmieniają swój kolor, oraz jedwabistym topperom o kremowej konsystencji i pudrowym wykończeniu, które wyniosą Twoje makijaże oczu na wyższy poziom".

i Autor: Materiały prasowe Morphe