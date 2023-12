Przepiękne perfumy na zimę. Oszałamiający zapach otuli Cię ciepłem podczas spacerów w śniegu. Tylko 40 zł za zniewalające nuty jaśminu i konwalii

Perfumy, które otulą Twoje zmysły. To idealny zapach na zimę

Perfumy na zimę 2023/2024. Kiedy za oknami robi się coraz chłodniej, to chętniej sięgamy po ciepłe, otulające perfumy. Zapachy na zimę muszą być bardziej treściwe oraz aromatyczne. Połączenie białej konwalii i jaśminu to jedna z najpiękniejszych kompozycji na zimę. Takie aromaty otulają zmysły i przywołują letnie wspomnienia. Zmysłowy zapach wcale nie musi być drogi. Na rynku znajdziesz wiele kompozycji, które kosztują niewiele, a pachną równie pięknie i równie długo, co ich o wiele drożsi kuzyni. Takim zapachem jest woda perfumowana kobiet Konwalia &Jaśmin, Grasse Collection, Allvernum, którą znajdziesz w Kontigo w cenie 39,99 zł. To przepiękne połączenie zapachowe dedykowane dla kobiet, które lubią słodkie nuty okraszoną zmysłowością i romantyzmem.

Zobacz także: Najbardziej kobiecie buty w olbrzymiej promocji CCC. Włóż je na stopy, a usłyszysz same "och" i "achy". Jedynie 80 zł za tyle komplementów

"Zapach otwiera zachwycające połączenie kwiatów lotosu i peonii splecionych ze świeżością ziół i zielonych, wiosennych traw. Słodki i relaksujący zapach jaśminu tworzy, dzięki zmysłowej i wyrazistej konwalii, niewiarygodnie ciepłą i uwodzicielską kompozycję. Na końcu wyczuwalne są charakterystyczne nuty piżma i drzewa cedrowego" - tak opisuje wodę perfumowaną Konwalia &Jaśmin, Grasse Collection, Allvernum producent.

Konwalia &Jaśmin, Grasse Collection, Allvernum to propozycja dla kobiet lubiących słodkie nuty zapachowe. Idealna dla romantyczek. Zapach ten otula wszystkie zmysły i rozgrzewa w nawet najchłodniejszy poranek. Jest rewelacyjny zarówno na dzień, jak i na noc.

i Autor: Materiały prasowe Perfumy na zimę

Sonda Gdzie kupujesz perfumy? W drogeriach W znanych perfumeriach W małych, lokalnych perfumeriach W marketach