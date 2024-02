Postaw na wygodę i znajdź idealną stylizację na co dzień

Co zrobić, by perfumy dłużej pachniały?

Idealna stylizacja na co dzień to przede wszystkim ta, która zapewnia nam komfort. To jednak nie oznacza, że mamy rezygnować z wyrażania siebie i swojego stylu. Marka VAN GRAAF proponuje sięgnąć więc po wyjątkowo stylowy, a jednocześnie wygodny biustonosz z przezroczystego tiulu z delikatnym haftem. Ten od marki VAN GRAAF/CHANTELLE świetnie sprawdzi się pod koszulę w paski z cudownie miękkiego bawełnianego dżerseju. By jednak zapewnić sobie ciepło polecamy zestawić ją ze swetrem VAN GRAAF/AMERICAN VINTAGE o wąskim kroju. Wysokiej jakości drobna dzianina i materiał ubrania (sweterek z dodatkiem wełny z alpaki!) sprawią, że cała stylizacja stanie się mocno casualowa.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

By zapewnić sobie wygodę na cały dzień marka VAN GRAAF proponuje Panom sięgnąć po sweter z drobnej dzianiny z zawijanymi zakończeniami lub sweter VAN GRAAF/BOSSz nowej, czystej wełny. Wygodę na cały dzień z pewnością zapewnią również klasyczne buty sportowe VAN GRAAF/BOSS wykonane z miękkiej sztucznej skóry.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Wygoda to nie jedyny element, na który marka VAN GRAAF proponuje postawić w tym sezonie. Coraz częściej wielu z nas zwraca uwagę na ochronę środowiska, ale także na to, by dbanie o nie miało również odzwierciedlenie w naszej garderobie. Paniom marka VAN GRAAF proponuje więc zainwestować w ponadczasowe i wygodne jeansy, którepolecamy zestawić z klasycznym, cętkowanym longsleeve basic od VAN GRAAF/MARC O’POLO. Look warto uzupełnić torebką na ramię VAN GRAAF/CALVIN KLEIN, którazachwyca swoim uniwersalnym charakterem – w ciągu dnia jest praktycznym modelem do miasta, a wieczorem zmienia się w kopertówkę dzięki odpinanemu paskowi.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Panom marka VAN GRAAF proponuje uzupełnić garderobę o bluzę w neutralnym kolorze, która wykonana została z super miękkiej mieszanki bawełny i charakteryzujesię klasycznym designem. Proponujemy zestawić ją z klasycznymi spodniami VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING. które są wyjątkowo wygodne. Cały look warto uzupełnićskórzanymi loafersami VAN GRAAF/BUGATTI, które stanowią modną alternatywę dla klasycznych sznurowanych butów.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

W tym sezonie marka zachęca, by sięgać po ubrania w delikatnych odcieniach ziemi. Paniom proponujemy luźny sportowy zestaw składający się z koszulki z długimrękawem w szerokie prążki od VAN GRAAF/OPUS oraz spodnie dresowe VAN GRAAF/MARIE LUND, które świetnie sprawdzą się zarówno do noszenia po domu, jak ipodczas uprawiania sportu czy podczas spaceru. Całość warto uzupełnić czapką VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN z kultowym haftem.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF