Strefa beauty

Powakacyjna regeneracja skóry

Sezon urlopowy dobiegł końca, a Twoja skóra wygląda jakby nie wypoczęła na wakacjach? Jest przesuszona, widać na niej przebarwienia i brak jej blasku? To zrozumiałe – na wyjeździe poświęcamy jej dużo mniej uwagi. Szkodliwe czynniki jednak nie biorą wolnego; intensywny kontakt ze słońcem, słona woda, kurz, pot i inne zanieczyszczenia to tylko początek listy zagrożeń, które czyhały na naszą skórę latem. Na szczęście nie ma powodów do paniki! NIVEA wie co na to poradzić. W swojej ofercie ma pełną gamę kosmetyków nawilżających, nawadniających, łagodzących, regenerujących i odżywczych.