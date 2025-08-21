Powrót do miasta - jak przygotować się na jesień po wakacjach?

Wśród propozycji dla kobiet na pierwszy plan wysuwają się koszule w nowoczesnym wydaniu. Klasyczna koszula écru od VAN GRAAF/BOSS wykonana z lejącej się wiskozy zachwyca subtelnym połyskiem i kontrastowymi lampasami, które nadają jej eleganckiego charakteru. Drobny dekolt, modelujące zaszewki i lekko zaokrąglony dół sprawiają, że koszula doskonale podkreśla sylwetkę i sprawdzi się zarówno ze spodniami w kant, jak i casualowymi jeansami. Obok niej wyróżnia się błękitna koszula VAN GRAAF/NEO NOIR, która zaskakuje dekonstrukcyjnym podejściem do klasyki. Asymetryczne marszczenia i wyjątkowo szerokie mankiety nadają jej nowoczesnego charakteru, czyniąc z niej modowy akcent codziennych stylizacji. Dla miłośniczek swobodnego stylu świetnym wyborem jest pudełkowa jeansowa bluzka marki VAN GRAAF/MARIE LUND w gołębiej szarości. Miękki denim zapewnia pełen komfort, a detale w postaci naszywanej kieszeni czy metalowych guzików dodają jej miejskiego luzu.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Powrót z wakacji to również nieuchronny powrót do biurowych obowiązków. Biznesowestylizacje nie mogą obyć się bez eleganckich, ale wygodnych spodni. Czarne cygaretki marki VANGRAAF/CAMBIO to uniwersalny element, który można nosić zarówno do pracy, jak i nawieczorne wyjścia. Elastyczny pas, subtelne marszczenia i strukturalna tkanina gwarantująkomfort oraz nienaganny wygląd. W zestawieniu z kontrastowym malinowym żakietem VANGRAAF/MOS MOSH wykonanym z tkaniny bouclé efekt jest wyjątkowo szykowny – lekkopudełkowy krój, mieniący się materiał i duże guziki nawiązują do francuskiej klasyki. Nachłodniejsze dni odpowiedni będzie również wyrazisty fuksjowy kardigan VAN GRAAF/POLORALPH LAUREN, wykonany z mieszanki wełny i kaszmiru. To propozycja, która doda energiinawet najprostszym zestawom i zapewni przyjemne ciepło w przejściowym sezonie

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

W propozycjach VAN GRAAF dla Panów znajdziemy ubrania łączące klasykę z nowoczesnym,mniej formalnym podejściem. Lekki, niebieski sweter marki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING,dostępny jest aż w 10 wyrazistych kolorach m.in. miętowym, burgundowym, szarymmusztardowym czy czarnym. Wyróżnia się ekskluzywnym, minimalistycznym wyglądem imiękką strukturą dzięki mieszance bawełny i kaszmiru. Jest przyjemny w dotyku, oddychający iidealny na sezon przejściowy. Dla panów, którzy szukają alternatywy dla klasycznej marynarki,ciekawą propozycją może być kurtka w brązową kratę marki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDINGLONDON, która łączy krój i funkcjonalność marynarki, koszuli i overshirt. To idealny wybór dlamężczyzn ceniących nonszalancką elegancję, którą można dowolnie stylizować, zarówno dochinosów, jak i do jeansów. Uzupełnieniem tej warstwowej stylizacji może być casualowakoszula od VAN GRAAF/HUGO w kolorze piaskowym, uszyta z wytrzymałej bawełny iwyposażona w praktyczne kieszenie na piersi.

i Autor: Van Graaf/ Materiały prasowe

Biznesowy męski dress code nie obędzie się bez klasycznych, ale wygodnych garniturowychspodni. Granatowe spodnie marki VAN GRAAF/BOSS, uszyte z elastycznej mieszanki wełny tobaza wielu eleganckich zestawów. Dzięki ciepłej tkaninie z dodatkiem strzyżonej wełny idealniesprawdzą się też w nadchodzącym sezonie jesiennym. Do kompletu pasuje marynarka wgłębokim odcieniu antracytu VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING, o prostym kroju slim fit orazmelanżowej strukturze materiału. Dla wygody i funkcjonalności uzupełnieniem będzie czarnatorba typu listonoszka VAN GRAAF/BUGATTI. Została wykonana z wytrzymałej sztucznej skóry,a jej wnętrze pomieści wszystkie niezbędne przedmioty, w tym laptopa, dokumenty i drobiazgi,oferując jednocześnie nowoczesny, minimalistyczny design