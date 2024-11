Pożegnaj krostki i zaczerwienienia po goleniu nóg

Makijaż #jesieniary – wystarczy 5 produktów, by stworzyć najpiękniejszy look pasujący do tej pory roku

Kosmetykiem, który może stać się orężem do walki z truskawkowymi nogami, jest multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+. W jego składzie zawarto 10% formułę, której dwa składniki aktywne doskonale współdziałają, żeby poprawić kondycję skóry oraz jej wygląd. Mowa o moczniku oraz niacynamidzie, które stanowią klucz do nawilżenia i regeneracji potrzebnych do wyeliminowania plamek czy krostek.

Multifunkcyjny krem do pielęgnacji truskawkowych nóg

Formuła Mixa Urea Cica Repair+, która jest dedykowana suchej i szorstkiej skórze wymagającej nawilżenia i regeneracji, to odpowiedź na problem truskawkowych nóg z bardzo prostego powodu. Pomimo że zmiany pojawiające się na skórze świadczą o zachwianiu naturalnych mechanizmów złuszczania skóry, to nie chodzi o to, żeby je zastąpić. Nawet jeżeli w pierwszym odruchu chciałoby się postawić na peeling, to nie będzie on wystarczającym rozwiązaniem. Lepiej w takiej sytuacji podejść do skóry czule i z troską, żeby wspomóc jej naturalne mechanizmy. Dzięki właściwościom kremu skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona, co pozwala wyeliminować problem truskawkowych nóg. Przyjemna, tłusta konsystencja, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania, sprawia, że multifunkcyjny krem Mixa to doskonały kosmetyk nie tylko zaraz po goleniu, ale jako stały element rutyny pielęgnacyjnej.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

i Autor: materiał prasowy Mixa