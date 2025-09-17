Poznaj nowe oblicze pielęgnacji przeciwzmarszczkowe

Nu Skin, globalna firma z branży urody i wellness, odsłania nowe oblicze swojej kultowej linii ageLOC Tru Face łącząc skuteczną pielęgnację z innowacjami przyjaznymi środowisku. Ta odświeżona linia produktów koncentruje się na holistycznym, harmonijnym podejściu do starzenia się, oferując niezwykle wydajne, wielofunkcyjne formuły o klinicznie udowodnionym działaniu. Została udoskonalona dzięki bardziej przyjaznym naszej planecie opakowaniom z możliwością uzupełnienia, aby zredukować wpływ na środowisko1. Wszystkie kartony i wymienne wkłady z linii ageLOC Tru Face są wykonane z materiałów certyfikowanych przez Radę ds. odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (FSC) oraz innych materiałów zgodnych z obowiązującymi normami. (Kartony: FSC® C120864., Wkłady: FSC® C016391.) I wreszcie, rodzina produktów ageLOC Tru Face zyskała dwóch nowych członków.

„Nasze wznowienie linii ageLOC Tru Face odzwierciedla głębokie zaangażowanie Nu Skin w innowacje naukowe i dbałość o środowisko” – powiedział Ryan Napierski, prezes Nu Skin. „Jesteśmy dumni z dostarczania skutecznych, klinicznie udowodnionych rozwiązań, jednocześnie umożliwiając naszym klientom podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji każdego dnia.”

Czym jest pielęgnacja skóry określana jako well-aging, dosłownie „dobre starzenie się”?

„Dobre starzenie się” to pełna wrażliwości filozofia - taka, która akceptuje wygląd skóry i jej naturalne zmiany wraz z upływem czasu, zamiast się im przeciwstawiać. Starzenie się to naturalna część naszego życia i to od nas zależy, jak do tego procesu podejdziemy. Linia ageLOC Tru Face została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc Ci zachować pozytywną postawę wobec upływu czasu i cieszyć się życiem niezależnie od wieku. Oparta na czterdziestoletniej historii zaawansowanych badań naukowych, ta linia pielęgnacyjna oferuje nowoczesne technologie i klinicznie potwierdzone efekty.

A teraz poznaj dwa nowe produkty, które możesz dodać do swojej pielęgnacji:

ageLOC Tru Face Uplifting Rich Cream - Bogaty krem, który redefiniuje urodę skóry.

Ten luksusowy, bogaty i jedwabisty krem oparty na naszej autorskiej formule ageLOC i mieszance składników Tru Face FirmPlex to prawdziwa potęga ujędrniania i nawilżania, stworzona po to, by widocznie unosić, konturować i rewitalizować Twoją skórę. Odkryj jego “przewagę 30/30/30”: w zaledwie 30 sekund naturalny aktywny polimer biomimetyczny zaczyna tworzyć ochronną, a jednocześnie oddychającą warstwę, która pomaga chronić skórę przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego i czynników środowiskowych. Już po 30 minutach Twoja skóra zyskuje bardziej zdefiniowane kontury i promienny, młodzieńczy blask. A po 30 dniach2, nawilżenie i zaawansowana technologia ujędrniająca odżywiają, a także wzmacniają skórę, zapewniając jej wypoczęty, zrewitalizowany wygląd.

ageLOC Tru Face Refining Toner - Przygotuje, wygładzi skórę i wydobędzie jej promienny blask.

To jeden z nowych dodatków do linii. Ten tonik o kojącej, wyrafinowanej formuła wzbogaconej o składniki nawilżające, sprawia, że Twoja skóra czuje się odmłodzona, odświeżona i pięknie zadbana. Delikatnie wspiera naturalny proces złuszczania, jednocześnie zwiększając nawilżenie. W połączeniu z innymi produktami ageLOC pomaga zmniejszyć widoczność ciemnych plam. Zawiera również Lactococcus Ferment Lysate, postbiotyk, który wspiera naturalne złuszczanie, delikatne usuwanie starych, martwych komórek skóry oraz wspomaga naturalny proces odnowy. To idealny powiew świeżości dla zmęczonej skóry. Tonik ageLOC Tru Face Refining Toner delikatnie przygotowuje Twoją twarz na następne etapy codziennej pielęgnacji dzięki mieszance PrepPlus, która została specjalnie zaprojektowana, by rozpuszczać składniki w roztworze ułatwiającym dostarczanie i wchłanianie substancji zawartych w produktach do pielęgnacji skóry.

Aby udowodnić skuteczność tego produktu, firma Nu Skin przeprowadziła trwające 4 tygodnie, wewnętrzne badanie in vivo, w którym uczestnicy odnotowali 47-procentowy wzrost wyrównania kolorytu skóry i 45-procentową poprawę nawilżenia3. W wewnętrznym badaniu naukowcy Nu Skin sprawdzili, jak tonik może poprawić aplikację kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Uczestnikom polecono stosowanie toniku na twarz dwa razy dziennie, a następnie serum ageLOC Tru Face na całą twarz4. Po czterech tygodniach stosowania tego połączenia produktów uczestnicy zauważyli lepsze efekty w kilku wymiarach, takich jak nawilżenie, rozjaśnienie czy wygląd porów, gdy stosowali serum w połączeniu z tonikiem w porównaniu do stosowania samego serum.

Odkryj ageLOC Tru Face, luksusową linię kosmetyków Nu Skin, zaprojektowaną, aby pomóc Ci cieszyć się pięknem w każdym wieku i czuć się pewnie w swojej skórze, niezależnie od upływu czasu. Wszystkie produkty są dostępne od dzisiaj na www.nuskin.com.

i Autor: ageLOC/ Materiały prasowe x-news