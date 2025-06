Poznaj (po)moc aromaterapii

Ciało i umysł tworzą nierozerwalny duet, gdy mówimy o dobrym samopoczuciu. Gdy cierpi ciało, cierpi też dusza i na odwrót. Dbanie o zdrowie fizyczne to jednoczesna troska o stan psychiczny i emocjonalny. Nowa seria mydeł aromaterapeutycznych AROMA SOAPS BARWA COSMETICS została stworzona z myślą o pielęgnacji zarówno ciała, jak i umysłu.

AROMATERAPIA DLA DUSZY I CIAŁA

Temat zdrowia psychicznego zajmuje coraz więcej miejsca w debacie publicznej. Stres, duża ilość bodźców, życie w biegu, znacząco wpływają na jakość naszego życia. Regularne momenty relaksu, medytacji czy praktykowanie technik oddechowych mogą znacząco zmniejszyć poziom stresu i poprawić naszą odporność psychiczną. Badania naukowe dowodzą, że kiedy jesteśmy wewnętrznie w równowadze, nasze ciało staje się zdrowsze.

W dbaniu o siebie – zarówno o ciało, jak i umysł – pomocna jest aromaterapia.

CO MÓWI NAUKA O AROMATERAPII?

Redukuje poziomu stresu: aromaterapia może pomóc w zmniejszeniu poziomu kortyzolu (hormonu stresu) oraz obniżeniu ciśnienia krwi, co przyczynia się do ogólnego relaksu i poprawy samopoczucia.Wpływa na nastrój i emocje: zapachy mogą wpływać na obszary mózgu odpowiedzialne za emocje, co może prowadzić do poprawy nastrój oraz redukcji objawów depresji i lęku.Poprawia jakość snu: badania sugerują, że aromaterapia może wspomagać zdrowy sen poprzez redukcję bezsenności oraz poprawę ogólnej jakości snu.Podnosi poziom energii i koncentracji: zapachy mogą działać pobudzająco na układ nerwowy, poprawiając koncentrację, pamięć roboczą oraz ogólną zdolność poznawczą.

AROMATERAPIA W DOMU

Mając na uwadze zalety aromaterapii, marka Barwa sięgnęła po sprawdzone przez wieki wyciągi roślinne o pozytywnym działaniu na nasze ciało i samopoczucie. W zależności od naszych aktualnych potrzeb, możemy wybrać odpowiedni wariant zapachowy. Mydło z lawendą pomoże się wyciszyć i uspokoić, mydło z bazylią pozytywnie wpłynie na koncentrację, natomiast mydło z mandarynką pobudzi do działania i doda energii.

Do wyboru mamy tradycyjne mydła w kostce i w płynie.

Na uspokojenie

Mydło lawendowe

Aromat lawendy od tysięcy lat ceniony jest za swoje właściwości relaksacyjne i uspokajające. Stosowany w aromaterapii pomaga w redukcji stresu, równoważy emocje i wprowadza w stan głębokiego odprężenia.

Redukuje stres i napięcie

Wspomaga poprawę jakości snu

Łagodzi uczucie niepokoju

Wspiera relaksację i wyciszenie

Pomaga w osiągnięciu wewnętrznej harmonii

Na odświeżenie

Mydło bazyliowe

Aromat bazylii od wieków wykorzystywany jest w aromaterapii ze względu na swoje właściwości stymulujące i odświeżające. Jego intensywny, ziołowy zapach pomaga poprawić koncentrację oraz zwiększa klarowność myśli.

Poprawia koncentrację i jasność umysłu

Wspomaga redukcję napięcia

Wprowadza uczucie spokoju i równowagi

Pomaga w oczyszczaniu umysłu z negatywnych myśli

Świetnie sprawdzi się np. w kuchni, gdy chcemy zneutralizować zapachy z dłoni (np. z ryby, czosnku, cebuli)

Na pobudzenie

Mydło mandarynkowe

Aromat mandarynki jest ceniony za swoje właściwości energetyzujące. Jego świeży, owocowy zapach działa pobudzająco na zmysły, przywracając energię i witalność.

Energetyzuje i pobudza zmysły

Wspomaga ożywienie umysłu i ciała

Poprawia koncentrację i motywację

Wprowadza uczucie świeżości i dynamizmu