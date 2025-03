Premiera nowej koszulki na Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

– Gdy zaproponowano mi współpracę przy tym projekcie, wiedziałam, że chcę oddać to, co dla każdego biegacza jest unikalne – indywidualne powody do biegania. Wraz z zespołem Rossmanna stworzyliśmy koncepcję koszulki, na której te motywacje tworzą graficzny układ tras biegowych. Aby jeszcze bardziej podkreślić przekaz, wzbogaciliśmy projekt o ilustracje bliskie każdemu, kto kocha bieganie – wyjaśnia Martyna Wędzicka.

Jedyny bieg z taką misją

Bieg wpisuje się w misję Rossmanna: „Inspirujemy i wspieramy w tym, by kochać siebie na co dzień”. Bieganie, dbanie o kondycję, wdzięczność wobec własnego ciała czy rytuały pielęgnacyjne – to wszystko pomaga ludziom nawiązać dobrą relację z samym sobą. W ten sposób znacznie łatwiej tworzyć je również z innymi osobami, także tymi najbliższymi. Rossmannowi i organizatorom zależy na dobrej zabawie oraz sportowym spędzeniu wspólnego czasu. W tym biegu każdy startuje z innego powodu, każdy ma swoją historię. Część z nich jest poważna, jak np. chęć zaliczenia kolejnej imprezy sportowej lub ustanowienie nowej życiówki. Jednak wiele jest związanych z dobrą zabawą, bo bieganie to np. wspólny czas ze znajomymi, poznawanie nowych miejsc, czy po prostu niepowtarzalny klimat biegu między charakterystycznymi łódzkimi kamienicami.

– "Ile ludzi, tyle powodów do biegania" – to myśl, która przyświecała mi podczas pracy nad projektem koszulki. Sama zaczęłam biegać w zeszłym roku – początkowo, by zadbać o formę fizyczną, ale szybko odkryłam, że bieganie daje mi o wiele więcej. Pomaga radzić sobie ze stresem, poprawia codzienne funkcjonowanie, a przy okazji pozwala odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca w mojej okolicy – dodaje Martyna Wędzicka.

Będzie rekord uczestników

Zapisy na bieg ruszyły w styczniu. Już po miesiącu wyczerpany został limit. Organizatorzy dołożyli dodatkową pulę pakietów, które także bardzo szybko znalazły nabywców. Wszystko wskazuje na to, że biegaczy będzie jeszcze więcej. – Niewykluczone, że w kwietniu ponownie uruchomimy zapisy. W tym momencie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić ile osób będzie mogło się jeszcze zapisać, ale chcielibyśmy, żeby 24 maja na ulice Łodzi wybiegło blisko 10 tys. zawodników – informują organizatorzy Robert Blesiński i Jacek Chmiel.

Takiej frekwencji w jednym biegu w Łodzi jeszcze nie było. Przyjęcie tak dużej liczby biegaczy to nie lada wyzwanie. Start zaplanowano z al. Rodziny Poznańskich. Zawodnicy ustawieni zostaną w sześciu strefach wzdłuż północnej części Dworca Fabrycznego aż do al. Rodziny Scheiblerów. Meta będzie znajdowała się w bliskim sąsiedztwie głównego wejścia na dworzec. Pomijając nowe miejsce startu i mety, trasa Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run niewiele będzie różniła się od tej ubiegłorocznej.

Rodzinne święto z bieganiem w tle

W internecie biegacze niemal jednogłośnie ocenili, że najlepszy pakiet startowy otrzymuje się właśnie na Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. W tym roku opinie zapewne będą takie same, bowiem sponsorzy imprezy znów zadbali o bogaty pakiet, pełen kosmetyków i przekąsek. Ponadto każdy z biegaczy będzie mógł skorzystać z darmowego, godzinnego wejścia do Aquaparku Fala. Na samo wydarzenie zawodnicy będą mogli dotrzeć bezpłatnie Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Bogatą ofertę wraz ze zniżkami przedstawią niebawem łódzcy restauratorzy, a chętni będą mogli zapisać się na bezpłatne spacery z przewodnikiem po Łodzi. Nie zabraknie również treningów z doświadczonymi trenerami.

To nie wszystko, ponieważ nowa lokalizacja biegu, czyli Dworzec Fabryczny, to także nowe miasteczko biegowe, gdzie atrakcje dla siebie znajdą wszyscy - zarówno startujący, jak i kibice. Bedą badania skóry, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a najmłodsi kibice spotkają swoich ulubionych bajkowych bohaterów z Rossmanna, czyli Czyściochów.

1500 miejsc startowych dla najmłodszych biegaczy

Na 18 maja zaplanowano Mini Bieg. W ub. tygodniu ruszyły zapisy na imprezę dla dzieci i młodzieży. Te zawody także cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla najmłodszych przygotowano 1500 miejsc, a każdy rocznik będzie miał swój dedykowany bieg, z podziałem na kategorie dziewczynek i chłopców: https://protimer.pl/bio/1269/9-mini-bieg-ulica-piotrkowska-rossmann-run-2025/register

Po raz pierwszy w historii Mini Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run nie będą wyłaniani zwycięzcy w kategoriach dzieci z roczników 2009-2012. Nagrodą dla wszystkich przedszkolaków będzie pamiątkowy medal na mecie przy Pasażu Schillera. Tradycyjnie wpisowe w wysokości 30 zł od uczestnika w całości zostanie przekazane na potrzeby statutowe Fundacji Herosi, wspierającej dzieci z chorobami nowotworowymi.

Organizatorem 22. Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie, Sponsorem tytularnym Rossmann Polska, a Partnerami głównymi: Urząd Miasta Łodzi oraz Województwo Łódzkie.