Prezent pełen czułości – najlepsze propozycje z Hebe na Dzień Mamy

W dzieciństwie podglądałyśmy, jak delikatnie wklepywała krem pod oczami, starannie aplikowała serum czy nakładała maseczkę. Dziś jako dorosłe kobiety wymieniamy się z mamami naszymi odkryciami, rozmawiamy o nowinkach i polecamy sobie nawzajem sprawdzone produkty. Jak z najlepszą przyjaciółką.

Z okazji Dnia Matki podarujmy jej więc to, co najlepsze. W Hebe znajdziemy szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy dla każdego typu skóry, które sprawdzą się jako dopasowany i pełen czułości prezent.

Nowości kosmetyczne – najlepszy wybór na Dzień Mamy

Mamy, które lubią być na bieżąco i testować nowinki, z pewnością ucieszą się z nowości, które właśnie pojawiły się na półkach w Hebe. Na szczególną uwagę zasługuje krem pod oczy Dermika Esthetic Solutions, który dzięki peptydom i lipidom skutecznie ujędrnia skórę, zmniejsza widoczność zmarszczek i przywraca spojrzeniu promienność. Z kolei krem pod oczy Laura Coco Reiss skutecznie redukuje cienie i oznaki zmęczenia. Dzięki zawartości kofeiny, kwasu hialuronowego, peptydów i odżywczych olejów intensywnie nawilża i regeneruje skórę, a jego lekka formuła świetnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji.

Dla mam szukających bardziej zaawansowanej pielęgnacji świetnym wyborem będzie Yasumi Orchid Stem Cells Serum – ujędrniające serum z komórkami macierzystymi orchidei, które wygładza, wspiera regenerację, chroni przed wolnymi rodnikami i wzmacnia strukturę skóry, pozostawiając ją nawilżoną i elastyczną.

Prezent z Dalekiego Wschodu – pielęgnacja inspirowana Azją

Hebe to także królestwo azjatyckich kosmetyków – starannie wyselekcjonowanych perełek z Korei i Japonii. Dla tych mam, które kochają dalekowschodnie rytuały pielęgnacyjne, trafionym upominkiem będą innowacyjne produkty m.in. takich marek jak BCL i CLIV. Maska w płachcie BCL Saborino z niacynamidem oraz witaminami B7 i B12 to ekspresowy zastrzyk nawilżenia, wygładzenia i odżywienia. Równie ciekawą propozycją jest bąbelkowa maska oczyszczająca BCL Momo Puri z ceramidami brzoskwiniowymi i probiotykami, która rozjaśnia cerę, zwęża pory i pozostawia skórę miękką oraz promienną. Uzupełnieniem wieczornej pielęgnacji może być kremowa ampułka CLIV z 20% witaminą C, która intensywnie regeneruje, wspomaga syntezę kolagenu i poprawia jędrność skóry, pozostawiając ją pełną blasku.

Dzień Matki to okazja, by przypomnieć mamie, jak bardzo ją kochamy i doceniamy. Z tej okazji w Hebe, na hebe.pl i w aplikacji Hebe znajdziemy setki produktów do pielęgnacji twarzy z rabatem do -50%. Oferta obowiązuje do 26 maja br.