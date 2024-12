Prezenty last minute dla miłośniczek mody

Skórzana torebka, kosmetyczka, stylowe zawieszki – to propozycje, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla mamy, siostry, cioci czy przyjaciółki znajdziesz idealny upominek w ofercie polskiej marki Kulik. Jej propozycje zachwycają wyjątkowym designem i funkcjonalnością.

Nic tak nie cieszy, jak prezent, który jest praktyczny, trwały i pozostanie z obdarowaną osobą na lata. Kulik spełnia te oczekiwania. Założycielki marki, Ewa i Sylwia Jeżewskie, przywiązują ogromną wagę do jakości wykonania oraz detali, współpracując z lokalnymi rzemieślnikami i włoską manufakturą, z której czerpią surowce. Efekt końcowy to produkty, które zadowolą nawet najbardziej wymagające użytkowniczki.

Funkcjonalna torebka z modowym twistem

Dla kobiet, które nie rozstają się ze swoim laptopem, doskonałym wyborem będzie skórzane etui na laptopa. Fanki zakupów, długich spacerów i maksymalnie pojemnych torebek zakochają się w shopperkach: z marszczeniami w ultramodnym kolorze bordo lub w klasycznej czerni ze skóry o fakturze wężowej. Z kolei podróżniczki i miłośniczki kompaktowych rozwiązań z pewnością docenią Mini Worek z plecionymi paskami. To praktyczny model, który może pełnić również funkcję torebki na ramię lub do ręki. Dla wielbicielek mniejszych torebek świetnym wyborem będzie torebka typu bagietka. To wszechstronny dodatek, idealny zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście. Model dostępny jest aż w czterech kolorach: taupe, bordo oraz czarnym i brązowym, a przy tym w dwóch rodzajach faktur - skóra groszkowa i w krokodyli wzór.

Mikro dodatki - makro efekt

Spersonalizowana torebka? Tak - dzięki dodatkom z Kulik. Do każdej torebki możesz dobrać zestaw unikalnych zawieszek. Urokliwa Mini Charm to maleńka ,,sakiewka”, która dostarczy dodatkowej przestrzeni – idealnej na klucze czy słuchawki. Brzmi kusząco, prawda? Ręcznie plecione paski w barwnych kolorach, które jeszcze bardziej umilą noszenie wybranego modelu? Je też znajdziecie na stronie marki.

Mini kosmetyczka natomiast to absolutny must-have w każdej kobiecej torebce. Powinna pomieścić pomadkę, mini perfumy czy tusz do rzęs. Kulik oferuje model, który spełnia te wymagania: ręcznie wykonany, ze skóry o unikalnym krokodylim wzorze. To dodatek, który zachwyca zarówno wyglądem, jak i funkcjonalnością.

Wybierając produkty Kulik, stawiasz na ponadczasowy projekt i najwyższą jakość. Co więcej, marka od początku swojego istnienia kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, dbając o planetę. Czego chcieć więcej od idealnego prezentu dla bliskiej osoby… albo dla siebie samej?

