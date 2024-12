Prezenty od marki Lush, które zachwycą każdego

Wszystkie prezenty, które Lush posiada w swojej ofercie, są ręcznie pakowane, a materiały wykorzystywane do tego celu pochodzą z recyklingu. Wstążki i sznurki zostały wyprodukowane z przetworzonych, plastikowych butelek, pudełka i papiery z materiałów pochodzących z recyklingu, natomiast wypełnienie jest ze skrobi kukurydzianej. Lush zachęca do wykorzystania poszczególnych elementów ponownie, a gdy nie będą już potrzebne, poddania ich ponownemu recyklingowi.

Drobne upominki

Jeśli potrzebujemy niewielkiego prezentu, który jednocześnie będzie naprawdę wyjątkowy, Lush posiada wiele propozycji. Dwa, ręcznie robiony produkty, występują w różnych konfiguracjach. Czekoladowy krem do mycia ciała z pomarańczowym peelingiem, mydło połączone z balsamem do ciała lub galaretką pod prysznic, a może dwa świąteczne produkty do relaksującej kąpieli? Jest z czego wybierać!

Podarunki średniej wielkości

Jeśli natomiast chcemy podarować komuś nieco większy prezent, Lush oferuje zestawy zawierające od trzech do pięciu produktów. Selekcja czterech bomb do kąpieli, z limitowanej edycji, zestawy wyłącznie do pielęgnacji ciała dla tych, którzy nie posiadają wanny lub mix różnorodnych produktów, aby zadowolić wszystkich fanów pachnących, kosmetycznych prezentów.

Duże prezenty

Jeśli potrzebujemy dużego zestawu, pełnego pięknie pachnących kosmetyków, doskonale sprawdzą się prezenty posiadające od sześciu do ośmiu produktów. Jeden z nich, Snow Fairy’s Magical Wonderland posiada selekcję różowych produktów o zapachu gumy balonowej, zamkniętych w puszce z pozytywką. Natomiast WOW! to prezent zawierający aż 31 produktów, który będzie doskonałym wyborem dla wszystkich miłośników kosmetyków Lush lub prawdziwych entuzjastów kąpieli.

i Autor: materiały prasowe LUSH

