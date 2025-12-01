Primark odsłania świąteczną kampanię „Pełnia świątecznych emocji”

- Primark przedstawia kampanię świąteczną, oferującą modę i dekoracje w przystępnych cenach.
- W kolekcji znajdziesz stroje na imprezy, rodzinne piżamy "FamJams" oraz świąteczne ozdoby do domu.
- Marka wspiera lokalne społeczności, przekazując 250 000 funtów na cele charytatywne.
Primark wprowadza pełnię świątecznych emocji, odsłaniając tegoroczną kampanię bożonarodzeniową, która pojawi się w witrynach ponad 470 sklepów Primark na całym świecie. Kampania pokazuje przyjaciół i rodziny, którzy celebrują świąteczne chwile – te momenty, które dają prawdziwe festive feels – bez konieczności nadwyrężania domowego budżetu.
W tym świątecznym sezonie – czy to wieczory w przytulnych FamJams, błyszczące i pełne blasku kreacje na imprezy z przyjaciółmi, świąteczne dodatki do domu czy przewiązywanie kokardą idealnego prezentu – Primark dostarcza pełnię świątecznych emocji, nie obciążając przy tym portfela.
W społecznościach, w których działa, Primark przekaże również paczki o łącznej wartości 250 000 funtów lokalnym organizacjom charytatywnym, aby szerzyć świąteczną radość wśród potrzebujących.
Pełnia mody
Dla tych, którzy chcą zabłysnąć w świątecznym sezonie, Primark oferuje stylowe kreacje w świetnej cenie. Gorsetowa mini sukienka w panterkę za 110 PLN to absolutny must have dla pełnego blasku looku. Czarna bluzka typu peplum sprawdzi się zarówno w eleganckim, jak i bardziej casualowym wydaniu, a czarny, rzeźbiarski płaszcz za 95 PLN jest idealny do warstwowych stylizacji w chłodniejsze dni i wieczory.
W tym sezonie królują zestawy dwuczęściowe – koniec z kłopotem dopasowywania elementów. Czarny cekinowy top za 80 PLN i pasujące do niego czarne cekinowe spodnie za 95 PLN gwarantują, że wyróżnisz się w tłumie. Kremowy duet – top i spodnie – to idealna stylizacja na firmową imprezę, a zestaw spódnicy z dopasowaną bluzką z bufiastymi rękawami i guzikami można nosić na co dzień w wersji casual albo podkręcić szpilkami na wieczorne wyjście.
Pełnia Świąt
Na przytulne wieczory w domu FamJams pozostają nieodłączną świąteczną tradycją rodzinną – w tym roku dostępnych jest siedem wariantów, w tym klasyczna krata, wzory świąteczne oraz powrót postaci Grincha. Nie zabraknie też opcji dla naszych czworonożnych pupili. Jeszcze więcej świątecznych wzorów można znaleźć w kolekcji nocnej – od kokardek, przez paski w stylu cukrowej laski, po kratę i nadruki z misiami – w cenach już od 22 PLN. Po raz pierwszy Primark wprowadza także do świątecznej kolekcji piżamy adaptacyjne dla kobiet.
Na świąteczne chwile idealnym trendem jest „twinning” – dopasowane swetry w tradycyjne, świąteczne wzory dostępne są już od 43 PLN, w kolekcjach damskich, męskich i dziecięcych.
Jeśli chodzi o świąteczne dekorowanie domu w tym sezonie, kultowa bożonarodzeniowa kokarda jest motywem przewodnim tegorocznej kolekcji – pojawia się na ceramice, kubkach, świecach i aranżacjach stołowych, które gwarantują świąteczny nastrój w każdym wnętrzu. Najnowsza linia obejmuje także świąteczne poduszki, pościel, a nawet świecące ozdoby – już od 17 PLN, aby przygotować się na magiczną noc wigilijną w przystępnej cenie.
Pełnia prezentów
Tegoroczna kolekcja Primark pozwoli na przygotowanie prezentów dla całej rodziny. W ofercie znajdują się sprawdzone drobiazgi – skarpety, profesjonalne pędzle do makijażu, palety do twarzy i oczu oraz perfumy, których ceny zaczynają się już od 30 PLN. Szukając bardziej oryginalnego prezentu, zestaw ozdobnego szalika i rękawiczek za 60 PLN podbije każde serce, a dwupak domowych skarpet z dekoracyjnymi wzorami to praktyczna opcja w cenie od 22 PLN. Dla osoby, która ma już wszystko, ale zasługuje na coś wyjątkowego, dostępne są także karty podarunkowe, które można zdobyć we wszystkich sklepach, na wszystkich rynkach, a także online: primarkgiftcards.com. Na dopełnienie całości kultowe papierowe torby Primark ponownie zmieniają się w świąteczny, nadający się do recyklingu papier do pakowania. Limitowana edycja brązowo-czerwonych, paskowanych toreb zawiera praktyczne linie cięcia i proste instrukcje – to ekonomiczna i bardziej zrównoważona opcja pakowania prezentów.
Aby uzyskać więcej informacji o produktach Primark, cenach i dostępności w sklepach, odwiedź primark.com.
Dzielenie się dobrem
Primark wspiera lokalne społeczności, przekazując w te święta paczki o łącznej wartości 250 000 funtów lokalnym organizacjom charytatywnym. Sklepy Primark nawiązały współpracę z lokalnymi fundacjami, aby podarować specjalnie wybrane zestawy ubrań i świątecznych niezbędników osobom potrzebującym.
Aby przedłużyć świąteczną radość, Primark wydłuża okres zwrotów, refundacji i wymiany w czasie Bożego Narodzenia. Wszystkie produkty Primark zakupione od 14 października 2025 roku mogą być zwrócone, zrefundowane lub wymienione aż do 30 stycznia 2026 roku.