Primark odsłania świąteczną kampanię „Pełnia świątecznych emocji”

Primark przedstawia kampanię świąteczną, oferującą modę i dekoracje w przystępnych cenach.

W kolekcji znajdziesz stroje na imprezy, rodzinne piżamy "FamJams" oraz świąteczne ozdoby do domu.

Marka wspiera lokalne społeczności, przekazując 250 000 funtów na cele charytatywne.

Primark wprowadza pełnię świątecznych emocji, odsłaniając tegoroczną kampanię bożonarodzeniową, która pojawi się w witrynach ponad 470 sklepów Primark na całym świecie. Kampania pokazuje przyjaciół i rodziny, którzy celebrują świąteczne chwile – te momenty, które dają prawdziwe festive feels – bez konieczności nadwyrężania domowego budżetu.

W tym świątecznym sezonie – czy to wieczory w przytulnych FamJams, błyszczące i pełne blasku kreacje na imprezy z przyjaciółmi, świąteczne dodatki do domu czy przewiązywanie kokardą idealnego prezentu – Primark dostarcza pełnię świątecznych emocji, nie obciążając przy tym portfela.

W społecznościach, w których działa, Primark przekaże również paczki o łącznej wartości 250 000 funtów lokalnym organizacjom charytatywnym, aby szerzyć świąteczną radość wśród potrzebujących.

Pełnia mody

Dla tych, którzy chcą zabłysnąć w świątecznym sezonie, Primark oferuje stylowe kreacje w świetnej cenie. Gorsetowa mini sukienka w panterkę za 110 PLN to absolutny must have dla pełnego blasku looku. Czarna bluzka typu peplum sprawdzi się zarówno w eleganckim, jak i bardziej casualowym wydaniu, a czarny, rzeźbiarski płaszcz za 95 PLN jest idealny do warstwowych stylizacji w chłodniejsze dni i wieczory.

W tym sezonie królują zestawy dwuczęściowe – koniec z kłopotem dopasowywania elementów. Czarny cekinowy top za 80 PLN i pasujące do niego czarne cekinowe spodnie za 95 PLN gwarantują, że wyróżnisz się w tłumie. Kremowy duet – top i spodnie – to idealna stylizacja na firmową imprezę, a zestaw spódnicy z dopasowaną bluzką z bufiastymi rękawami i guzikami można nosić na co dzień w wersji casual albo podkręcić szpilkami na wieczorne wyjście.

Pełnia Świąt

Na przytulne wieczory w domu FamJams pozostają nieodłączną świąteczną tradycją rodzinną – w tym roku dostępnych jest siedem wariantów, w tym klasyczna krata, wzory świąteczne oraz powrót postaci Grincha. Nie zabraknie też opcji dla naszych czworonożnych pupili. Jeszcze więcej świątecznych wzorów można znaleźć w kolekcji nocnej – od kokardek, przez paski w stylu cukrowej laski, po kratę i nadruki z misiami – w cenach już od 22 PLN. Po raz pierwszy Primark wprowadza także do świątecznej kolekcji piżamy adaptacyjne dla kobiet.

Na świąteczne chwile idealnym trendem jest „twinning” – dopasowane swetry w tradycyjne, świąteczne wzory dostępne są już od 43 PLN, w kolekcjach damskich, męskich i dziecięcych.

Jeśli chodzi o świąteczne dekorowanie domu w tym sezonie, kultowa bożonarodzeniowa kokarda jest motywem przewodnim tegorocznej kolekcji – pojawia się na ceramice, kubkach, świecach i aranżacjach stołowych, które gwarantują świąteczny nastrój w każdym wnętrzu. Najnowsza linia obejmuje także świąteczne poduszki, pościel, a nawet świecące ozdoby – już od 17 PLN, aby przygotować się na magiczną noc wigilijną w przystępnej cenie.

Pełnia prezentów

Tegoroczna kolekcja Primark pozwoli na przygotowanie prezentów dla całej rodziny. W ofercie znajdują się sprawdzone drobiazgi – skarpety, profesjonalne pędzle do makijażu, palety do twarzy i oczu oraz perfumy, których ceny zaczynają się już od 30 PLN. Szukając bardziej oryginalnego prezentu, zestaw ozdobnego szalika i rękawiczek za 60 PLN podbije każde serce, a dwupak domowych skarpet z dekoracyjnymi wzorami to praktyczna opcja w cenie od 22 PLN. Dla osoby, która ma już wszystko, ale zasługuje na coś wyjątkowego, dostępne są także karty podarunkowe, które można zdobyć we wszystkich sklepach, na wszystkich rynkach, a także online: primarkgiftcards.com. Na dopełnienie całości kultowe papierowe torby Primark ponownie zmieniają się w świąteczny, nadający się do recyklingu papier do pakowania. Limitowana edycja brązowo-czerwonych, paskowanych toreb zawiera praktyczne linie cięcia i proste instrukcje – to ekonomiczna i bardziej zrównoważona opcja pakowania prezentów.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach Primark, cenach i dostępności w sklepach, odwiedź primark.com.

Dzielenie się dobrem

Primark wspiera lokalne społeczności, przekazując w te święta paczki o łącznej wartości 250 000 funtów lokalnym organizacjom charytatywnym. Sklepy Primark nawiązały współpracę z lokalnymi fundacjami, aby podarować specjalnie wybrane zestawy ubrań i świątecznych niezbędników osobom potrzebującym.

Aby przedłużyć świąteczną radość, Primark wydłuża okres zwrotów, refundacji i wymiany w czasie Bożego Narodzenia. Wszystkie produkty Primark zakupione od 14 października 2025 roku mogą być zwrócone, zrefundowane lub wymienione aż do 30 stycznia 2026 roku.