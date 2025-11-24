Moda na Święta i Sylwestra: blask i elegancja w zimowej odsłonie

Sukienka to niezaprzeczalna królowa świątecznych i sylwestrowych stylizacji. W tym roku królują przede wszystkim modele z błyszczących tkanin – cekiny, brokat i metaliczne nici to absolutny must-have. Długie, eleganckie suknie maxi z głębokim rozcięciem dodadzą nam szyku i zmysłowości, idealnie sprawdzając się na wystawne przyjęcia. Dla miłośniczek bardziej klasycznych rozwiązań polecamy sukienki koktajlowe o długości midi, które z łatwością dopasujemy do różnych okazji. Niezwykle modne są również asymetryczne kroje, które dodają stylizacji nowoczesnego charakteru. Kolorystyka to przede wszystkim głębokie odcienie czerwieni, szmaragdowej zieleni, granatu oraz oczywiście ponadczasowa czerń i srebro. Nie zapominajmy o welurze – ten szlachetny materiał powraca w wielkim stylu, nadając sukienkom luksusowy wygląd.

Jeśli sukienka nie jest naszym pierwszym wyborem, idealną alternatywą są eleganckie komplety. Garnitury damskie, zwłaszcza te w odcieniach czerwieni, błękitu królewskiego czy głębokiej zieleni, to propozycja dla kobiet, które cenią sobie szyk i wygodę. Satynowe garnitury dodają stylizacji nuty luksusu i świetnie sprawdzą się na sylwestrowej imprezie. Modne są również komplety składające się ze spódnicy i topu, zwłaszcza te wykonane z błyszczących tkanin lub zdobione piórami. Dla tych, które szukają czegoś bardziej ekstrawaganckiego, polecamy komplety z cekinów – to gwarancja, że będziemy błyszczeć na parkiecie.

Żadna stylizacja nie jest kompletna bez odpowiednich akcesoriów. Na świąteczne i sylwestrowe przyjęcia postawmy na biżuterię, która doda blasku – długie kolczyki z kryształkami, okazałe naszyjniki czy bransoletki z kamieniami szlachetnymi. Kopertówki z błyszczących materiałów lub zdobione koralikami to idealne dopełnienie wieczorowej kreacji. Nie zapominajmy o butach – szpilki z brokatem, sandałki na obcasie z ozdobnymi detalami lub klasyczne czarne szpilki zawsze będą dobrym wyborem.

Kampania COS Party: minimalizm w świątecznym wydaniu

Marka COS, znana ze swojego minimalistycznego podejścia do mody, prezentuje w swojej kampanii Party na ten sezon kolekcję, która udowadnia, że elegancja nie musi oznaczać przepychu. COS stawia na proste, ale jednocześnie wyrafinowane kroje, które podkreślają sylwetkę. W kolekcji znajdziemy sukienki o geometrycznych formach, wykonane z wysokiej jakości tkanin, takich jak jedwab czy wełna. Kolorystyka to stonowane odcienie, takie jak grafit, granat, beż i biel, przełamane czasem subtelnym akcentem metalicznego blasku. Kampania COS Party to inspiracja dla tych, którzy cenią sobie ponadczasowy styl i chcą wyglądać elegancko, ale bez zbędnych ozdobników. To dowód na to, że prawdziwa klasa tkwi w prostocie i doskonałym kroju.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

