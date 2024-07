Open'er Festival

Produkty marki Hunter w 4 godziny? Tylko w Gdyni, tylko z CCC!

Informacja prasowa 10:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pogoda na największym muzycznym festiwalu w Polsce to prawdziwa loteria. Upał może zamienić się w ulewę w mgnieniu oka. Ale bez obaw, CCC doskonale wie, że warto być przygotowanym na każdą sytuację! Dowodem na to jest ta wyjątkowa akcja! Obejmuje ona dostawę wybranych produktów marki Hunter zamówionych na stronie ccc.eu, już w 4 godziny*, do 6 paczkomatów InPost na terenie Gdyni od 28 czerwca do 6 lipca 2024 r. Poznajcie szczegóły!