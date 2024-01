Prosty rytuał na szczęście. Zrób, a nawet Blue Monday zamiast najgorszym, będzie najlepszym dniem w roku!

Czym jest Blue Monday?

Nie będziemy tutaj rozprawiać o tym, czy Blue Monday istnieje czy nie. To trochę, jak z piątkiem 13 -go. Dla jednych najgorszy dzień, dla innych wytłumaczenie niepowodzeń, a jeszcze innych dzień szczęśliwy lub też bez historii. Jednak szczęście warto do siebie przyciągać w każdej chwili. Wiedziały o tym nasze prababki, mamy zapomniały, ale my znów możemy sięgnąć po tę nieszkodliwą i dobrą magię płynącą z natury. Rytuałów na przyciągniecie szczęścia jest mnóstwo. Niektóre wymagają długich przygotowań i specjalnych kryształów, jednak jeśli chcesz szybko przywołać do siebie dobro, możesz sięgnąć po zioła, które są łatwo dostępne.

Prosty rytuał na szczęście

W dniu, w którym czujesz, że potrzebujesz przywołać szczęście zadbaj o czas dla siebie. Wystarczy nawet 30 minut. Zaparz rumiankową herbatkę i przygotuj ziołową kąpiel. Do bawełnianego woreczka wsyp po łyżeczce suszonych ziół: bazylii, tymianku, mięty, lawendy. Dodaj także odrobinę cynamonu oraz dużą łyżkę soli himalajskiej. Taką mieszankę możemy dodać do wody na dwa sposoby: zawiązać woreczek pod kranem, z którego będzie ulatniać się woda lub stworzyć silniejszy napar gotując zioła w garnku. W drugim przypadku gotową miksturę wlewamy do wanny, uważając na wrzątek. Przed kąpielą zapalamy białą świecę z intencją (niech wypali się do końca). Później zanurzamy się w ciepłej wodzie zmywając wszystko co złe. Ważne, by podczas tej czynności myśleć o odpływających nieszczęściach. Po wynurzeniu prosimy, by przypłynęło do nas szczęście. Wizualizujemy je sobie, wypijając przygotowaną wcześniej herbatę rumiankową. Moczenie się w ciepłej, pachnącej i relaksacyjnej ziołowej kąpieli zapewni nam czas tylko dla siebie. To będzie nasze ciche schronienie przed niepowodzeniem. Jeśli nie masz wanny, może przygotować taką kąpiel dla stóp. Wtedy ziołowy napar przelewamy do dużej miski. Po takim rytuale stań przed lustrem i trzy razy wypowiedz afirmację "Jestem szczęśliwa, ufam sobie, kocham siebie". Oddychaj głęboko staraj się znaleźć czas, by taką afirmację wypowiadać każdego dnia.

