i Autor: Materiały prasowe PIXI

Strefa beauty

Przedłuż lato swojej skóry

Lekki, codzienny makijaż to przede wszystkim ujednolicony koloryt skóry. Na co dzień nie stawiamy na ciężkie, kryjące podkłady, lepiej sprawdzą się lekkie kremy BB, które łączą w sobie funkcje makijażu z pielęgnacją. Takie produkty sprawią, że będziemy wyglądać na wypoczęte, a nasza cera nabierze zdrowego, promiennego blasku. Latem jednym z makijażowych hitów są produkty do konturowania na mokro. To rewelacyjna technika, która pozwala w naturalny sposób dodać skórze koloru i sprawić, że będzie ona wyglądała promiennie i świetliście. Marka PIXI to jedna z wiodących marek beauty, ich produkty pielęgnacyjne to światowe bestsellery.