Teraz kultowe bestsellery kupisz z rabatem sięgającym aż do -35%! Poznaj szczegóły tej wyjątkowej oferty i dowiedz się, na co warto polować.
Ile trwa promocja?
To nie jest szybka, jednodniowa wyprzedaż. Sephora przygotowała dla nas prawdziwy maraton okazji! Promocja rozpoczęła się 13 listopada 2026 roku i potrwa aż do Wigilii – 24 grudnia 2026 roku.
Masz więc sporo czasu, by przemyśleć swoje zakupy lub skompletować idealne prezenty świąteczne. Pamiętaj jednak, że najpopularniejsze produkty mogą wyprzedać się znacznie wcześniej!
Z promocji możesz skorzystać dokładnie tak, jak lubisz najbardziej:
- W perfumeriach stacjonarnych Sephora w całej Polsce,
- W sklepie internetowym sephora.pl,
- W oficjalnej aplikacji Sephora na smartfony.
Co najlepsze: oferta jest ważna bez konieczności wpisywania jakichkolwiek kodów rabatowych! Ceny wybranych produktów zostały obniżone automatycznie, co maksymalnie ułatwia zakupy.
Na co warto zapolować? Nasze kosmetyczne hity
Jeśli zastanawiasz się, w co zainwestować podczas tej promocji, oto absolutne bestsellery, które od lat cieszą się statusem kultowych:
Estée Lauder Advanced Night Repair (ANR)
To legendarne, wielozadaniowe serum naprawcze, które co sekundę znajduje nowego nabywcę na świecie. Doskonale regeneruje skórę podczas snu, intensywnie nawilża dzięki kwasowi hialuronowemu i redukuje widoczne oznaki starzenia. Zima to idealny moment na włączenie go do swojej pielęgnacji.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place
Podkład, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Niezrównany, jeśli szukasz perfekcyjnego krycia, matowego wykończenia i trwałości, która bez problemu przetrwa cały dzień (lub całonocną imprezę sylwestrową!).
Clinique Moisture Surge™ 100H
Królowa intensywnego nawilżenia. Lekki, żelowo-kremowy klasyk od Clinique, który wnika głęboko w strukturę skóry, zapewniając jej nawodnienie trwające nawet do 100 godzin. Genialnie sprawdza się pod makijaż oraz jako ratunek dla przesuszonej od mrozu i ogrzewania cery.