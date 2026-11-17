Teraz kultowe bestsellery kupisz z rabatem sięgającym aż do -35%! Poznaj szczegóły tej wyjątkowej oferty i dowiedz się, na co warto polować.

Ile trwa promocja?

To nie jest szybka, jednodniowa wyprzedaż. Sephora przygotowała dla nas prawdziwy maraton okazji! Promocja rozpoczęła się 13 listopada 2026 roku i potrwa aż do Wigilii – 24 grudnia 2026 roku.

Masz więc sporo czasu, by przemyśleć swoje zakupy lub skompletować idealne prezenty świąteczne. Pamiętaj jednak, że najpopularniejsze produkty mogą wyprzedać się znacznie wcześniej!

Z promocji możesz skorzystać dokładnie tak, jak lubisz najbardziej:

W perfumeriach stacjonarnych Sephora w całej Polsce,

W sklepie internetowym sephora.pl ,

, W oficjalnej aplikacji Sephora na smartfony.

Co najlepsze: oferta jest ważna bez konieczności wpisywania jakichkolwiek kodów rabatowych! Ceny wybranych produktów zostały obniżone automatycznie, co maksymalnie ułatwia zakupy.

Na co warto zapolować? Nasze kosmetyczne hity

Jeśli zastanawiasz się, w co zainwestować podczas tej promocji, oto absolutne bestsellery, które od lat cieszą się statusem kultowych:

Estée Lauder Advanced Night Repair (ANR)

To legendarne, wielozadaniowe serum naprawcze, które co sekundę znajduje nowego nabywcę na świecie. Doskonale regeneruje skórę podczas snu, intensywnie nawilża dzięki kwasowi hialuronowemu i redukuje widoczne oznaki starzenia. Zima to idealny moment na włączenie go do swojej pielęgnacji.

Autor: Estée Lauder/ Materiały prasowe

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

Podkład, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Niezrównany, jeśli szukasz perfekcyjnego krycia, matowego wykończenia i trwałości, która bez problemu przetrwa cały dzień (lub całonocną imprezę sylwestrową!).

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Estée Lauder

Clinique Moisture Surge™ 100H

Królowa intensywnego nawilżenia. Lekki, żelowo-kremowy klasyk od Clinique, który wnika głęboko w strukturę skóry, zapewniając jej nawodnienie trwające nawet do 100 godzin. Genialnie sprawdza się pod makijaż oraz jako ratunek dla przesuszonej od mrozu i ogrzewania cery.