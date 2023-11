Przegląd najpiękniejszych kalendarzy adwentowych z kosmetykami na grudzień 2023. Co marki przygotowały w tym roku?

Jeszcze kilka lat temu kalendarze adwentowe kojarzyły się przede wszystkim z gadżetami dla dzieci, mogły one przez cały grudzień otwierać kolejne okienka, w których kryły się słodkości. Dzisiaj, na rynku dostępnych jest wiele kalendarzy adwentowych dla dorosłych zawierających drobne upominki, a nawet dla zwierząt. Kalendarz adwentowy w cenie mieszkania? Kto bogatemu zabroni? Najdroższym kalendarzem adwentowym jest ten oferowany przez Tiffany&Co. Chcąc sprawić sobie taki prezent trzeba przygotowywać się na ogromny wydatek. Za jedno opakowanie zawierające 24 okienka z ekskluzywnymi prezentami należy zapłacić aż 112 tys. dolarów czyli około 430 tys. złotych. My proponujemy nieco tańsze propozycje, które ucieszą przede wszystkim miłośników pielęgnacji i makijażu.

Kalendarz adwentowy Charlotte Tilbury

Kultowa marka makijażowa Charlotte Tilbury już teraz przedstawiła swój kalendarz adwentowy. Trzeba przyznać, że robi on wrażenie. - Kochani, mój WIRALNY KALENDARZ ADWENTOWY PIĘKNA to NAJLEPSZY PREZENT To skrzynia skarbów z moimi najbardziej ikonicznymi sekretami urody! ODKRYJ KULTOWNĄ NIESPODZIANKĘ DZIENNIE PRZEZ 12 DNI! - mówi sama Charlotte Tilbury. Znajdziesz w nim między innymi nagradzany MAGIC CREAM (rozmiar podróżny) i sensacja w mediach społecznościowych AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY (rozmiar podróżny), a także pełnowymiarową pomadkę HOT LIPS 2. To nie jedyne sekrety, jakie czekają na odkrycie.

BENEFIT COSMETICS - Świąteczny kalendarz adwentowy - Sincerely Yours, Beauty Holiday

Odkryj najbardziej wyczekiwany prezent świąteczny - kalendarz adwentowy od Benefit Cosmetics zawierający 12 miniatur kultowych bestsellerów w wersji mini lub fun size!

Zestaw zawiera 12 produktów:

Precisely My Brow Pencil, odcień 4 |Mini (0,04g)

Gimme Brow+, odcień 3 | Mini (1,5g)

The POREfessional Pore Primer | Mini (7,5ml)

The POREfessional Hydrate Primer | Mini (7,5ml)

Dandelion Blush | Mini (2,5g)

Hoola Bronzer | Mini (2,5g)

Roller Liner | Mini (0,5ml)

24-HR Brow Setter | fun size (2ml)

BADgal BANG! Mascara | fun size (3,0g)

They’re Real! Mascara | fun size (3,0g)

They’re Real! Magnet Mascara| fun size (3,0g)

Roller Lash Mascara | fun size (3,0g)

ESTÉE LAUDER - Blockbuster - Zestaw Pełnowymiarowych Ulubieńców i Mini Produktów

Zestaw zawiera:

SERUM- Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex, pełnowymiarowe (1 oz./30ml). Kultowe serum nr 1 sprawia, że skóra wygląda na gładszą, młodszą, bardziej promienną i wyrównaną.

ŻEL OCZYSZCZAJĄCY - New Advanced Night Cleansing Gelée z 15 aminokwasami, rozmiar podróżny (2,5 oz./75ml). Zmywa makijaż i zanieczyszczenia z powierzchni skóry.

KREM NAWILŻAJĄCY - Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme, rozmiar podróżny (.5 oz./15ml). Znacząco poprawia jędrność i elastyczność skóry.

ŻEL-KREM POD OCZY- Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery, pełnowymiarowy (.5 oz./15ml). Zapewnia gładszy i bardziej wypoczęty wygląd.

Paleta cieni do powiek CELESTIAL GLAM, rozmiar podróżny (.24 oz./7g) Zawiera 6 odcieni do oczu (od lewej do prawej): Pink Dusk (matowy), Aubergine Aura (matowy), Twinkling Lilac (matowy), Amethyst Cosmos (matowy), Full Moon (matowy) i Smoky Embers (matowy).

2 pomadki do ust, pełnowymiarowe (3,5 g każda) w kolorach Starlet Red oraz Saturn Reign.

2 błyszczyki do ust, w rozmiarze podróżnym (2,7 ml każdy) w kolorach Divine Plum i Ruby Quartz.

Double Wear 24H Stay-in-Place Lip Liner, pełnowymiarowa (.028 oz./.8 g) w kolorze 07 Red.

Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volumizing Mascara, pełnowymiarowy (.27 oz./8ml).

Gentle Eye Makeup Remover, pełnowymiarowy (3,4 oz./100ml). Szybko i delikatnie usuwa kosmetyki do makijażu oczu.

Kuferek (Wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu).

Kalendarz adwentowy - Phlov by Anna Lewandowska

Jeśli należysz do tych osób, które o Świętach zaczynają myśleć od pierwszego dnia grudnia, kalendarz od Phlov będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To 24 okienka, a w nichcodziennie inny prezent, w tym aż 5 bestsellerów marki i 4 kosmetyki pełnowymiarowe. Dla fanek niespodzianek w kalendarzu ukryto też 1 produkt spoza standardowej oferty. Celebruj każdy dzień albo... otwórz wszystkie okienka na raz – wybór należy do Ciebie.

MAC Cosmetics Holiday Frosted Frenzy Advent Calendar

Spraw, aby oczekiwanie na Boże Narodzenie było jeszcze przyjemniejsze. Kalendarz adwentowy MAC Cosmetics Holiday Frosted Frenzy Advent Calendar kryje w sobie 24 kosmetyczne niespodzianki, dzięki którym każdy dzień stanie się piękniejszy. Wystarczy otworzyć okienko.

DOUGLAS - Christmas 2023 Beauty Advent Calendar

Kalendarz adwentowy Douglas Collection: pielęgnacja, makijaż i nie tylko Adwent jest po prostu cudowny – a dzięki kalendarzowi adwentowemu z kolekcji Douglas oczekiwanie na Boże Narodzenie to czysta przyjemność piękna! Gwiazdy pielęgnacji skóry, akcenty w makijażu lub wspaniałe akcesoria: 24 drzwi tylko czekają, aby je otworzyć i oczarować niespodziankami od wyjątkowych marek z kolekcji Douglas.

SEPHORA FAVORITES Kalendarz adwentowy - 26 produktów do makijażu, pielęgnacji, do włosów i perfumy

Przedstawiamy przegląd niespodzianek z kalendarza adwentowego 2023. Najpierw szeroka gama znanych i nowych produktów do makijażu: maskara 1 Coat Wow! Huda Beauty, minipaleta Glam to go Anastasia Beverly Hills czy też matowy eyeliner matowy w płynie Rare Beauty. Wśród kosmetyków do pielęgnacji znajdują się tak wyspecjalizowane marki, jak Drunk Elephant, Byoma czy Dermalogica. Przykładamy także dużą wagę do pielęgnacji włosów, dlatego mamy produkty marek Gisou i Christophe Robin. Wreszcie poznasz esencję kwiatowej świeżości dzięki wodzie perfumowanej Good Girl marki Carolina Herrera. Zapach idealnie się sprawdzi w czasie świąt. Zalety? Świeczka zapachowa Perfect night's sleep NEOM sprzyja relaksowi i poprawia jakość snu w czasie zimy.

