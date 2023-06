Przekonaj swojego faceta do pielęgnacji. Z myślą o potrzebach męskiej skóry

To były ukochane perfumy księżnej Diany. Jedna z najstarszych kompozycji na świecie. Oryginał kosztuje kilkaset złotych, a my znaleźliśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Skóra mężczyzn/skóra kobiet - podobieństwa i różnice

Dobierając kosmetyki powinniśmy kierować się przede wszystkim potrzebami skóry, dlatego panowie mogą sięgać po wszystkie kosmetyki z szerokiej oferty BasicLab. Warto jednak pamiętać, że męska skóra ma swoje specyficzne potrzeby i różni się budową histologiczną od skóry kobiet. Na przykład naskórek u mężczyzn jest nawet do 25% grubszy, ma także większą ilość mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Takie różnice wpływają na wyższą odporność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, lecz mogą być także źródłem problemów związanych z nadmiernym wydzielaniem sebum czy większą skłonnością do podrażnień po goleniu, które przecież dla wielu mężczyzn stanowi część codziennej rutyny.

Odmienna budowa męskiej skóry przyczynia się także do zróżnicowania procesu starzenia u obu płci. Z reguły mężczyźni starzeją się później niż kobiety, jednak ich bruzdy są głębsze, a ilość zmarszczek mimicznych znacznie większa ze względu na większą aktywność mięśni przywłośnych.

Coraz więcej mężczyzn zauważa, że golenie zarostu nie powinno być jedynym zabiegiem pielęgnacyjnym, jednak często czują się zagubieni wchodząc w świat pielęgnacji wobec ogromu możliwości i produktów.

Gama Masculis ma im ułatwić ułożenie codziennego programu pielęgnacji. Głównym założeniem nowej gamy była prostota, efektywność oraz dostosowanie formuł do nawyków pielęgnacyjnych mężczyzn. Produkty Masculis są dostosowane do najczęstszych potrzeb pielęgnacyjnych męskiej skóry co umożliwia stworzenie prostej rutyny pielęgnacyjnej, która pozwala skrócić czas poświęcony na codzienną toaletę.. (Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki codzienny rytuał pielęgnacyjny rozbudować, wzbogacając go o inne produkty z oferty BasicLab).

Wśród produktów znajdują się:

Żel do mycia ciała, twarzy i skóry głowy – formuła wzbogacona o 2% niacynamidu i kompleks minerałów zapewnia dokładne oczyszczenie skóry. Nie narusza równowagi bariery hydrolipidowej i podnosi poziom nawilżenia.

Łagodząca emulsja po goleniu – ratunek dla podrażnionej skóry. Skutecznie wzmacnia naskórek, odbudowuje barierę hydrolipidową i łagodzi uczucie pieczenia i swędzenia.

Lekki krem do twarzy SPF 30 zawierający 3% witaminy C, 2% prebiotyków i witamina E – zabezpiecza skórę przed uszkodzeniami słonecznymi, rozjaśnia przebarwienia i wzmacnia naskórek.

Wygładzający krem pod oczy zawierający 5% kompleksu peptydów, 2% kofeiny i karnozyna 2.0 – skuteczny sposób na cienie i obrzęki pod oczami. Wygładza skórę wokół oczu, niweluje zmarszczki mimiczne, poprawia mikrokrążenie i nawilża naskórek.

Wzmacniające serum do twarzy zawierające 8% betainy, 3% kwasu maltobionowego i peptyd argireline – zwiększa odpornośc skóry na czynniki zewnętrzne, wygładza zmarszczki, długotrwale nawilża i wygładza skórę.

Antyperspirant 72h – zapewnia skuteczną ochronę przed potem do 72 godzin. Zawartość trehalozy wpływa korzystnie na wygładzenie i nawilżenie skóry pod pachami.

Z pomocą gamy Masculis każdy mężczyzna może w szybki i skuteczny sposób zadbać o wygląd swojej skóry, a efekty regularnej pielęgnacji wpłyną pozytywnie na jego poczucie komfortu i pewność siebie.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab