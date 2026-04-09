Przełom w codziennej pielęgnacji od polskiej marki SENSUM MARE

Nowości odpowiadają na potrzeby współczesnych konsumentek, poszukujących skutecznej, świadomej i zaawansowanej pielęgnacji anti-aging. Formuły produktów łączą osiągnięcia biotechnologii z naturalnymi składnikami aktywnymi, oferując kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe i regenerujące.

Zaawansowana pielęgnacja przyszłości

W skład linii ALGOPRO z egzosomami wchodzą trzy komplementarne produkty:

Stymulująco-przeciwzmarszczkowe serum z egzosomami, peptydami i adenozyną

Serum o lekkiej, wodno-żelowej konsystencji zostało stworzone z myślą o skórze zmęczonej i z widocznymi oznakami starzenia. Formuła oparta na 24 składnikach aktywnych intensywnie nawilża, wygładza oraz poprawia elastyczność skóry. Regularne stosowanie przyczynia się do redukcji zmarszczek oraz przywraca cerze zdrowy, wypoczęty wygląd.

Kojąco-regenerujący krem z egzosomami i kompleksem łagodzącym

Bogaty, otulający krem wspiera regenerację nawet najbardziej wymagającej skóry. Wzmacnia barierę hydrolipidową, redukuje podrażnienia i zaczerwienienia, jednocześniezapewniając głębokie nawilżenie. Dzięki obecności pre- i postbiotyków wspiera również mikrobiom skóry, przywracając jej równowagę.

Antyglikacyjny krem-maska pod oczy z egzosomami i peptydem

Produkt stworzony z myślą o delikatnej skórze wokół oczu. Odżywcza formuła redukuje oznaki zmęczenia, wygładza drobne linie oraz rozjaśnia cienie pod oczami. Dzięki synergiiskładników aktywnych poprawia kondycję skóry i przywraca spojrzeniu świeżość.

Egzosomy - biologiczni kurierzy nowej generacji

Kluczowym elementem wszystkich produktów są egzosomy - mikroskopijne pęcherzyki, które pełnią funkcję nośników informacji między komórkami. Dzięki zawartości białek,lipidów i RNA:

stymulują procesy regeneracyjne skóry,

wspierają produkcję kolagenu i elastyny,• działają przeciwzapalnie,

poprawiają komunikację międzykomórkową,

wyrównują koloryt i rewitalizują skórę.

To właśnie one stanowią fundament filozofii longevity - pielęgnacji ukierunkowanej na długotrwałe zdrowie i młody wygląd skóry. Egzosomy to jeden z najbardziej obiecujących kierunków nowoczesnej kosmetologii, który pozwala przenieść zaawansowane rozwiązania pielęgnacyjne z gabinetu do codziennej, domowej rutyny. To zaawansowana technologia wspierająca komunikację międzykomórkową, aktywując między innymi naturalne mechanizmy naprawcze skóry. Włączenie naszych nowości z egzosomami do codziennej pielęgnacji to krok w kierunku bardziej świadomego i skutecznego dbania o skórę - ukierunkowanego na regenerację, poprawę jędrności i elastyczności skóry a także redukcję oznak starzenia – komentuje Ewelina Socha, kosmetolog marki SENSUM MARE.

Siła natury, nauki i doświadczenia

SENSUM MARE od 2017 roku konsekwentnie rozwija swoje podejście do pielęgnacji, łącząc składniki pochodzenia naturalnego z zaawansowanymi rozwiązaniami biotechnologicznymi. Formuły produktów zawierają nawet ponad 30 składników aktywnych, w tym te z mórz i oceanów, które stanowią znak rozpoznawczy marki.

Kosmetyki tworzone są zgodnie z filozofią clean beauty - są wegańskie, przebadane dermatologicznie i oparte na składnikach pochodzenia naturalnego.

LONGEVITY FOR YOUR SKIN

Pielęgnacja przyszłości zaczyna się dziś. Nowa linia ALGOPRO to odpowiedź na rosnące potrzeby świadomej pielęgnacji - skutecznej, bezpiecznej i przyszłościowej. To kosmetyki,które nie tylko poprawiają wygląd skóry, ale także wspierają jej naturalne procesy odnowy.

Trzy nowości w portfolio marki są już dostępne na sensummare.pl

