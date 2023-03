Przepiękny kolor na wiosnę 2023 dla kobiet po 60-tce. Noś ubrania w tym kolorze i poproś o niego fryzjera. Genialnie odmładza i sprawi, że będziesz wyglądać jak radosna iskierka

Modny kolor na kobiet po 60-tce na wiosnę 2023. Te bój się tej barwy

Wiosna w modzie to przede wszystkim zabawa kolorami. Zwłaszcza w tym sezonie nic nas nie ogranicza, a w trendach jest zarówno czerwień, odcienie zieleni oraz błękit. Również kolor żółty będzie gorącym hitem tego sezonu. Kobiety po 60-tce często obawiają się kolorowych ubrań. Boją się, że będą wygładzały w nich na przeprane i narażą się na złośliwe komentarze. To wielki błąd, kolorowe ubrania nie tylko potrafią podkreślić urodę, ale mogą również odmłodzić i sprawić, że cera nabierze promiennego blasku. Jednym z takich kolorów jest żółty w odcieniu butter yellow. Jest to odcień na pograniu słomkowego oraz koloru popcornu. To bardzo jasny żółty, który doskonale rozjaśnia oraz dodaje glow. Kobiety po 60-tce będą w nim wyglądały na promienne, zmarszczki będą zminimalizowane, a wszelkie niedoskonałości cery nie będą podkreślone. W tym sezonie postaw na komplety w tym odcieniu. Cudownie będą one prezentować się podczas wakacji. To dobry kolor nie tylko do noszenia go na ubraniach, ale także jako kolor włosów. Pasuje on kobietom z jasną karnacją i lekko ciepłym tonem urody.

