Przygotuj się na urlop

Podróżowanie jest ekscytujące, ale bywa też mocno wyczerpujące i co tu ukrywać – niezbyt korzystne dla urody. Podczas każdej wyprawy pij dużo wody – najlepiej dodaj do niej trochę soku z cytryny i szczyptę soli bogatej w minerały, dzięki temu uzupełnisz poziom pierwiastków i elektrolitów w organizmie i szybciej się nawodnisz. Miej też przy sobie trzy poniższe rzeczy, a szybko doprowadzisz urodę do porządku – utrzymasz skórę, włosy i paznokcie w najlepszej formie, odświeżysz spojrzenie i ukoisz przesuszoną skórę.

KOJĄCE I REGENERUJĄCE OCZYSZCZANIE OD STÓP DO GŁÓW

BARWA Cosmetics NATURAL EXPERT REGENERUJĄCE SŁONECZNIK + NIACYNAMID 5,99 zł/100 g to mydło w kostce o właściwościach regenerujących o zapachu słonecznika. Delikatnie, ale skutecznie myje nawet podrażnioną czy przesuszoną skórę, przynosząc jej ulgę i zapewniając optymalny poziom nawodnienia. Niacynamid kompleksowo dba o naskórek, zapewniając komfort i ukojenie. Dodatek gliceryny i allantoiny odżywia i koi, tworząc warstwę ochronną. Co jeszcze? Jest przyjazne dla planety i wegańskie.

NAWILŻENIE I ROZJAŚNIENIE SKÓRY POD OCZAMI

PERFECTA EYE PATCH Naturalny aloes Ultracienkie płatki pod oczy 5,90 zł/1 para to hydrożelowe płatki pod oczy z witaminami B12, H, E oraz B3. Dzięki ekstraktowi z aloesu głęboko nawilżają i odżywiają delikatną skórę pod oczami, niwelując cienie i worki. Możesz je wykorzystać nawet w pociągu czy w samolocie.

DBAJ O JĘDRNOŚĆ SKÓRY, WŁOSY I PAZNOKCIE. – NAWET W CZASIE WAKACJI

Kolagenowa formuła piękna REMÉ 80 zł/150 g to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Formuła zawiera kolagen VERISOL® oraz witaminy i pierwiastki o działaniu potwierdzonym badaniami klinicznymi. Podawany doustnie poprawia elastyczność, redukuje widoczność zmarszczek, wygładza skórę i niweluje widoczność cellulitu, wzmacnia paznokcie i pogrubia włosy.

