Puder do włosów! Idealna objętośc do jesiennych fryzur

W codziennym pośpiechu nie zawsze mamy czas na to, by poświęcić włosom tyle uwagi, ile byśmy chciały. Mycie, suszenie, modelowanie to gwarancja ich świetnego wyglądu, ale czasem musimy działać ekspresowo. Dlatego często poszukujemy rozwiązań, dzięki którym włosy mogą w kilka chwil zyskać świeżość i objętość. W nasze potrzeby idealnie wpisuje się nowość od Anwen, czyli puder na objętość Hairfullness (34,99 zł/15 g). Błyskawicznie unosi włosy od nasady, optycznie je zagęszcza a jednocześnie sprawia, że są lekkie i świeże nawet do 48 godzin! To produkt, który całkowicie zmienia podejście do układania włosów i gwarantuje doskonałe efekty.

Prosto, szybko i naturalnie

Chociaż na rynku mamy spory wybór kosmetyków, odbijających włosy od nasady, niekoniecznie dają one takie efekty jak byśmy chciały. Często sklejają pasma, przez co fryzura wygląda ciężko i sztucznie. Teraz gdy w trendach liczy się przede wszystkim naturalność, chcemy by włosy były jednocześnie pełne objętości, ale i lekkości. Powinny zachowywać płynność ruchu, a to właśnie gwarantuje puder na objętość Hairfullness Anwen (34,99 zł/15 g). Wystarczy przed i w trakcie aplikacji wstrząsnąć opakowaniem kosmetyku. Następnie spryskujemy suche pasma od nasady z odległości 10-15 cm, a potem wmasowujemy puder opuszkami palców i dowolnie stylizujemy fryzurę. Co ważne, włosy nie muszą być świeżo umyte, ponieważ produkt dodaje im świeżości. Nie ma również potrzeby dodatkowego utrwalania pasm, bo efekt utrzymuje się bardzo długo. Za skuteczność Hairfullness od Anwen odpowiada specjalnie dobrany, naturalny skład produktu. Puder zawiera skrobię jęczmienną, która nadaje pasmom lekkości i objętości, z kolei uwodniona krzemionka działa teksturyzująco, co pomaga łatwo modelować fryzurę i jednocześnie ją utrwalić. Na liście składników znajduje się także mąka z nasion jęczmienia. To ona absorbuje nadmiar sebum, co dodaje pasmom świeżości i unosi je u nasady. Połączenie tych trzech składników sprawia, że puder działa szybko i nadaje naturalny efekt. A nam z pewnością pozwala zaoszczędzić cenny czas i uniknąć „bad hair days”!

i Autor: Anwen/ Materiały prasowe