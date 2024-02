Puder, który działa niczym Photoshop w promocji Rossmanna. Polki pokochały ten puder. Wygładza, minimalizuje zmarszczki i daje efekt porcelanowej skóry. Chcesz kupić go taniej - musisz się spieszyć

Wielkie promocje w Rossmannie. Polki pokochały ten puder - wygładza zmarszczki i daje efekt drugiej skóry

Jeszcze tylko do czwartku, 15 lutego można skorzystać z aktualnie trwających promocji Rossmanna. Jeżeli szukać matującego pudru, który nie podkreśli suchych skórek oraz nie uwidoczni zmarszczek to zdecydowanie powinnaś sprawdzić promocje Rossmanna. Jeszcze do 15 lutego możesz kupić hitowy puder sypki za jedyna 32,99 zł. Puder, który działa niczym Photoshop w promocji Rossmanna. Polki pokochały ten puder. Wygładza, minimalizuje zmarszczki i daje efekt porcelanowej skóry STUDIO FINISHING POWDER od marki NYX PROFESSIONAL to bestsellerowy puder sypki o transparentnym wykończeniu. Co ważne, nie bieli i nie rozjaśnia on skóry. Nałożony na cerę daje efekt drugiej skóry, utrwala makijaż i redukuje produkcję sebum w ciągu dnia. Dzięki swojej drobno zmielonej formule nie wchodzi w załamania skóry oraz nie podkreśla zmarszczek Puder STUDIO FINISHING POWDER od marki NYX PROFESSIONAL z promocji Rossmanna idealnie wygładza, nawet dojrzałą, skórę. Formuła pudru sprawia, że cery wygląda na promienną oraz wypoczętą.

