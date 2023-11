Ratunek dla suchej skóry

Gama XERACALM NUTRITION jest sprzymierzeńcem skóry suchej. Wchodzące w jej skład produkty pielęgnacyjne odżywiają i nawilżają skórę natychmiast, działanie to utrzymuje się aż do 48 godzin. Formuły produktów XERACALM NUTRITION złożone w 95% do 99% ze składników pochodzenia naturalnego, sprzyjają zdrowiu skóry. Płynne konsystencje pozwalają na szybką aplikację, aby ekspresowo ukoić skórę. Gama pielęgnacyjna XERACALM NUTRITION jest idealna zarówno dla młodszych, jak i najstarszych użytkowników. Łączy w sobie skuteczność, praktyczność i naturalność. Do tego formuły i opakowania zostały opracowane w zgodzie z ekologicznym podejściem marki. Opakowania są w 70% (tubki) i w 100% (butelki) wykonane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (z wyłączeniem zakrętki i pompki).

XERACALM NUTRITION: KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE

Olejek z ostropestu plamistego

Ostropest plamisty to skarb natury. Pozyskiwany z niego olejek, stosowany od wielu lat w leczeniu zaburzeń wątrobowo-żółciowych, zapewnia skórze wiele korzyści: intensywnie i głęboko ją odżywia, odbudowuje i wzmacnia ochronny płaszcz lipidowy, a także pobudza syntezę ceramidów, by intensywnie walczyć z wysuszeniem.

Niacynamid

Niacynamid (witamina B3) jest składnikiem o szerokim spektrum działania. Jest nie tylko silnym antyoksydantem, ale też wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Niacynamid pomaga w tworzeniu ceramidów i lipidów oraz dba o odpowiedni poziom nawilżenia skóry. To cenny składnik produktów do pielęgnacji skóry wrażliwej, a także różnymi problemami związanymi z atopią czy z łuszczycą.

Woda termalna Avène

Woda termalna Avène jest pełna minerałów i pierwiastków śladowych, aby zapewnić skórze optymalną równowagę mineralną. Bogata w krzemionkę zapewnia miękkość i komfort, dając natychmiastowe uczucie komfortu.

CODZIENNA PIELĘGNACJA skóry bardzo suchej, suchej i wrażliwej odpowiednia dla całej rodziny.

XERACALM NUTRITION Balsam nawilżający

Nawilżający i odżywczy balsam do skóry wrażliwej i bardzo suchej dla całej rodziny. Produkt o wysokiej tolerancji do codziennej pielęgnacji, składający się w 95% ze składników pochodzenia naturalnego, wzmacnia barierę ochronną skóry twarzy i ciała. Łagodzi uczucie ściągnięcie skóry, odżywia i nawilża przez 48 godzin*. Zawiera olej z ostropestu plamistego, który zwiększa syntezę ceramidów i zapobiega wysuszaniu. Woda termalna Avène daje efekt natychmiastowego otulenia, niacynamid wzmacniania funkcji barierowej i stymulacji syntezy ceramidów, natomiast olej z krokosza zapobiega wysuszaniu skóry, łagodzi podrażnienia i stany zapalne.

Jedwabista, nietłusta i bezzapachowa konsystencja zapewnia łatwą aplikację i szybko się wchłania. XERACALM NUTRITION balsam nawilżający to produkt powstały w sposób odpowiedzialny ekologicznie.

i Autor: Materiały prasowe Avene

XERACALM NUTRITION Mleczko nawilżające

Nawilżające i odżywcze mleczko z gamy XERACALM NUTRITION przeznaczone jest do skóry wrażliwej i bardzo suchej dla całej rodziny. Produkt o wysokim stopniu tolerancji do codziennej pielęgnacji, składający się w 97% ze składników pochodzenia naturalnego, wzmacnia barierę ochronną skóry twarzy i ciała. Łagodzi uczucie ściągnięcia skóry, odżywia i nawilża ją przez 48 godzin*. Zawiera olej z ostropestu plamistego, który zwiększa syntezę ceramidów i zapobiega wysuszaniu, a niacynamid wzmacnia barierę ochronną skóry. Woda termalna Avène zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu.

Delikatnie pachnąca, przyjemna w dotyku konsystencja łączy bogactwo kremu z płynną konsystencją balsamu, zapewniając łatwą aplikację i szybkie wchłanianie. Opakowanie o pojemności 400 ml reprezentuje eko-odpowiedzialne podejście marki – zawiera 70% materiałów pochodzących z recyklingu. Butelka wykonana jest w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

i Autor: Materiały prasowe Avene

CODZIENNA HIGIENA skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej dla całej rodziny. Twarz i ciało

XERACALM NUTRITION Krem pod prysznic

XERACALM NUTRITION Krem pod prysznic jednocześnie oczyszcza i nawilża suchą i bardzo suchą, wrażliwą skórę całej rodziny. Stworzony w 99% ze składników pochodzenia naturalnego, XERACALM NUTRITION krem pod prysznic wzbogacony jest o substancje nawilżające i odżywcze, które łagodzą uczucie ściągnięcia i napięcia skóry. Olejek z ostropestu z niacynamidem łączy w sobie długotrwałe działanie przeciw wysuszaniu, ochronę funkcji barierowej i wspomaganie naturalnego metabolizmu lipidów skóry. Gliceryna i monogliceryd kwasu oleinowego chronią warstwę hydrolipidową i utrzymują nawilżenie skóry. Woda termalna Avène zapewnia działanie łagodzące i zmiękczające.

Jego kremowa i delikatnie pachnąca, niezawierająca mydła konsystencja o pH neutralnym dla skóry, zapewnia komfort i przyjemność stosowania. Krem pieni się podczas aplikacji, nie szczypie w oczy ani nie podrażnia zewnętrznych miejsc intymnych. Opakowanie o pojemności 500 ml reprezentuje eko-odpowiedzialne podejście marki - zawiera 73% materiałów pochodzących z recyklingu, a butelka wykonana jest w 100% z recyklingowanego plastiku.

i Autor: Materiały prasowe Avene