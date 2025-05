Ratunek dla suchych włosów – sprawdzone sposoby na blask i sprężystość

Polki pobiegną do Biedronki. W promocji oryginalne, arabskie perfumy za 40 zł. Dubajskie zapachy od uznanego domu perfumeryjnego. Tylko do soboty! Tak pachnie lato w krainie baśni

Genetyka (szczególnie włosy kręcone mają tendencję do przesuszania się), warunki środowiskowe, zbyt częste mycie agresywnymi produktami, stylizacja na gorąco, zabiegi chemiczne, niewłaściwa pielęgnacja, niedobory składników odżywczych… Lista przyczyn jest długa, a ty masz mało czasu. Przejdźmy do konkretów.

Co mówią eksperci Ajurwedy?

Zacznij od skóry głowy. Wytwarza ona naturalne oleje, które pomagają również nawilżać włosy. Zbyt sucha skóra głowy zaburza równowagę wilgoci i lipidów, przez co łuski włosów także stają się przesuszone i bardziej kruche, a co za tym idzie, woda ucieka z włókien włosa. Zamiast agresywnej chemii poszukaj produktów delikatniejszych, z naturalnych składników dobre będą: hibiskus, mleko kokosowe i kozieradka, które zapewniają głębokie odżywianie i nawilżanie. Pomyśl o regularnym masowaniu skóry głowy, już kilka minut dziennie może zrobić dużą różnicę w stanie skóry głowy. Możesz używać do masażu ciepłego oleju - kokosowy, oliwkowy, migdałowy, jojoba czy arganowy (bogate w witaminę E i przeciwutleniacze) skutecznie uszczelniają zewnętrzną warstwę włosów, zapewniając im nawilżenie i naprawiając uszkodzenia. Wystarczy podgrzać wybrany olej, wmasować go w skórę głowy i włosy i pozostawić na około najmniej 30 minut. Potem dokładnie trzeba spłukać olej i umyć włosy. Pomyśl też o swojej diecie. Zacznij od produktów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3, takich jak: tłuste ryby, nasiona chia czy orzechy włoskie. Pomagają one odżywić mieszki włosowe i promują zdrowy wzrost włosów. Nie zapomnij o owocach i warzywach, białku oraz odpowiednim nawodnieniu organizmu. Postaraj się nie stresować włosami – więcej się ruszaj, spaceruj, oddychaj w sposób świadomy i poważnie potraktuj sen. Prowadź zdrowy tryb życia i dbaj o siebie. Będziesz zdrowsza, szczęśliwsza a twoje włosy będą piękne.

POZNAJ PRODUKTY BAZUJĄCE NA NATURALNYCH SKŁADNIKACH, KTÓRE PRZYWRÓCĄ DOBRĄ KONDYCJĘ WŁOSOM I SKÓRZE GŁOWY:

RATED GREEN REAL ARGAN Szampon odbudowujący do włosów suchych i zniszczonych, 96,99 zł/400 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Pierwszy szampon od Rated Green z unikalnym kompleksem 13 peptydów odpowiadających za działanie naprawcze, przeciwstarzeniowe oraz wzmacniające dla włosów i skóry głowy, zawierający 95% naturalnych składników oraz olej arganowy z certyfikatem Ecocert. Został wzbogacony o technologię MEL (glikolipidy), która ma doskonałe działanie emulgujące na cząsteczki oleju, dzięki czemu pomaga dostarczyć olej do skóry i włosów poprzez rafinację cząstek oleju.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Odżywka Intensywnie Regenerująca, 39,99 zł/200 ml

Linia YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY kompleksowo dba o włosy i skórę głowy zapewniając spektakularne efekty. W produktach zastosowano innowacyjne, naturalne BIO-MIKROIGŁY z gąbki morskiej Spongilla Spicules, które pobudzają skórę od wewnątrz do intensywnej samoregeneracji, co pozytywnie wpływa na poprawę kondycji skóry głowy i włosów u nasady. Mimo silnego działania nie są wyczuwalne i nie kłują. Ta odżywka wzmacnia osłabione włosy i długotrwale nawilża. Dzięki zawartości oleju Tsubaki, biotyny i biokompleksu 5 minerałów, odżywka działając intensywnie odżywczo, zapewnia jedwabistą miękkość, blask i elastyczność każdego dnia.

BARWA NATURALNA Odżywka Miodowa do włosów suchych i zniszczonych, 11,99 zł/200 ml

Formuła, wzbogacona o ekstrakt z miodu, mleczko pszczele, propolis, masło shea oraz oliwę z oliwek, łączy bogactwo naturalnych składników z intensywnym działaniem wygładzającym i nawilżającym. Jest przeznaczona do włosów zniszczonych i łamliwych. Dogłębnie odżywia i wygładza włosy, zapewniając kompleksową pielęgnację pasmom i skórze głowy.

NUXE Hair Prodigieux® 3-minutowa Maska do włosów, 117 zł/200 ml

Bogata, kremowa formuła łączy w sobie sfermentowany olejek z różowej kamelii, masło shea oraz pantenol (prowitamina B5), zapewniając włosom intensywną regenerację, odbudowę i głębokie odżywienie – bez ich obciążania. Maska działa już w 3 minuty, aplikowana na osuszone ręcznikiem włosy po umyciu. Po zastosowaniu włosy stają się jedwabiście miękkie, podatne na rozczesywanie, widocznie mocniejsze i mniej łamliwe. Rytuał umila zmysłowy zapach z nutami kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii, zamknięty w przyjemnej, otulającej konsystencji masła.