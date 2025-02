i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris

Strefa beauty

Razem silniejsze – Julia Wieniawa i Magdalena Boczarska w nowej kampanii L’oréal Paris

Siostrzeństwo to idea wzajemnego wspierania się kobiet w codziennych wyzwaniach i celebrowania wspólnych sukcesów. Dla marki L’Oréal Paris jest to symbol kobiecej więzi opartej na intuicji, zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. To właśnie ten motyw towarzyszy najnowszej kampanii Revitalift od L’Oréal Paris, w której możemy zobaczyć Julię Wieniawę oraz Magdę Boczarską. Twarze marki w wyjątkowy sposób podkreślają siłę relacji, które inspirują, dodają energii i budują poczucie wspólnoty.

Najnowsze z działu Strefa perfum Legendarne perfumy w nowej odsłonie. Promienny zpaach, który zaparasza do świata światła Strefa mody Bądź modna na walentynki Strefa mody Odkryj modowe nowości w sklepach Lidla Sposoby na zmarszczki Wklep to w skórę wieczorem, a rano obudzisz się bez zmarszczek. Domowa maseczka, która odżywia skórę i działa niczym botoks w kremie. Sposoby na zmarszczki Strefa beauty Loki, fale, objętość! Zabdaj o swoje włosy na wiosnę Mocne duety sprawdzają się zarówno w życiu, jak i w naszych rytuałach pielęgnacyjnych. Revitalift Filler i Revitalift Laser, stanowią doskonały przykład synergicznego duetu. Serum Revitalift Filler, bogaty w czysty kwas hialuronowy, działa jak potężny magnes na wilgoć, intensywnie nawilżając i wygładzając skórę. Z kolei serum Revitalift Laser, z czystym retinolem, stymuluje odnowę komórkową, redukując widoczność zmarszczek i poprawiając teksturę skóry. Oprócz tych dwóch kluczowych serum, linia Revitalift oferuje również inne produkty, które doskonale uzupełniają pielęgnację i pozwalają na stworzenie kompleksowej rutyny. ODKRYJ MOC REVITALIFT: RETINOL + KWAS HIALURONOWY Serum Revitalift Filler z czystym kwasem hialuronowym: dogłębnie nawilża* i wygładza skórę już w 1 godzinę.

Serum Revitalift Laser z czystym retinolem: wygładza i rozświetla skórę, redukuje zmarszczki – nawet te głębokie.

Revitalift Filler Water-Cream z kwasem hialuronowym i ceramidami: lekki, nawilżający krem-żel, który wzmacnia barierę ochronną skóry.

Revitalift Filler krem z SPF 50: niezbędny element codziennej pielęgnacji, który chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Poznaj wskazówki na skuteczne łączenie składników aktywnych takich jak retinol i kwas hialuronowy. #1 STOSOWANIE RETINOLU Skóra może potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do tak silnego składnika jak retinol, dlatego ważne jest stopniowe wprowadzanie go do pielęgnacji. Stosuj retinol w czystej postaci tylko wieczorem. TYDZIEŃ 1: Co trzecią noc.

TYDZIEŃ 2: Co druga noc.

TYDZIEŃ 3: Stosuj co noc, zgodnie z tolerancją. #2 METODA KANAPKOWA Nałóż na początek serum Revitalift Filler z kwasem hialuronowym, następnie użyj serum z retinolem Revitalift Laser, a na koniec krem Revitalift Filler Water-Cream z ceramidami. Taka metoda aplikacji zapewnia nawilżenie i wygładzenie, jednocześnie minimalizując potencjalne podrażnienia po retinolu. #3 PRAWIDŁOWA APLIKACJA „Łącząc różne składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy i retinol, zapewniamy skórze kompleksową pielęgnację. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa aplikacja. Serum z kwasem hialuronowym stosuj na delikatnie wilgotną skórę, a serum z retinol na suchą”- tłumaczy Dr Ivana Stanković, dermatolożka, ekspertka marki L’Oréal Paris. #4 STOSOWANIE SPF 50 Po zastosowaniu retinolu, pamiętaj o nawilżeniu i stosowaniu kremu z filtrem minimum SPF 30 następnego dnia rano. Promieniowanie słoneczne powoduje, że retinol nie działa tak, jak powinien. Retinol sprawia, że skóra jest bardziej wrażliwa na słońce, co przy braku ochrony przeciwsłonecznej może prowadzić do podrażnień. Dzieje się tak, bo retinol przyspiesza odnawianie się skóry, a nowe komórki są delikatniejsze i łatwiej ulegają oparzeniom. Pamiętaj aby stosować ochronę przeciwsłoneczną na co dzień, nawet kiedy nie używasz retinolu. Codzienne stosowanie kremów z SPF chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, które powoduje przedwczesne starzenie i przebarwienia posłoneczne, niezależnie od pogody. DOWIEDZ SIĘ WCZEŚNIEJ! OBEJRZYJ 2 ODCINEK PODCASTU ROZMOWY TEGO WARTE„SZKODA, ŻE NIE WIEDZIAŁAM TEGO WCZEŚNIEJ…” W styczniu br. L’Oréal Paris zainaugurował serię podcastów „Rozmowy Tego Warte” – projekt odkrywający piękno z nowej perspektywy. W comiesięcznych odcinkach eksperci, ambasadorzy marki i zaproszeni goście poruszają tematy pielęgnacji, makijażu, stylizacji włosów, a także samoakceptacji i budowania pewności siebie. W najnowszym odcinku podcastu "Rozmowy tego warte: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej…" Julia Wieniawa, Magda Boczarska i Martyna Grzenkowicz dzieląc się swoimi doświadczeniami, obalają popularne mity pielęgnacyjne dotyczące retinolu, kwasu hialuronowego, SPF i nawilżania. Dodatkowo, poruszają ważne tematy związane z samoakceptacją i budowaniem pewności siebie. Podcast zachęca do siostrzeństwa i wzajemnego wsparcia. i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris