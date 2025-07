Regeneracja zaczyna się po zmroku – wieczorna pielęgnacja na lato

To właśnie nocą w naszej cerze zachodzą naturalne procesy naprawcze – staje się ona lepiej dotleniona, a składniki aktywne zawarte w kosmetykach działają skuteczniej. Warto więc podejść do swojej wieczornej pielęgnacji z uwagą i czułością. Staranne oczyszczanie, kojące maska i serum oraz głęboko nawilżający krem to skuteczny sposób, by rano budzić się z wypoczętą, promienną cerą. Oto cztery wyjątkowe produkty EISENBERG Paris, które pomogą stworzyć kompletny rytuał pielęgnacyjny na koniec dnia – idealny na letnie wieczory.

ZMYJ MAKIJAŻ I ZMĘCZENIE

Promienna skóra zaczyna się od dokładnego oczyszczenia. EISENBERG Paris CLEANSING MAKE-UP REMOVING GEL to nie tylko skuteczny sposób na usunięcie makijażu i zanieczyszczeń, ale także pierwszy krok w pielęgnacji, która przywraca cerze świeżość i blask. Dzięki ekstraktom z grejpfruta i szanty delikatnie odświeża, tonizuje i przywraca komfort, a Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, dotlenienie i odnowę skóry. Doskonale sprawdza się również w pielęgnacji okolic oczu, eliminując oznaki zmęczenia po całym dniu. Wieczorem, po upalnym dniu, taki demakijaż to nie tylko obowiązek – to chwila odprężenia i pierwszy krok do skutecznej, letniej pielęgnacji, która działa, gdy Ty śpisz.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris CLEANSING MAKE-UP REMOVING GEL, 229 zł/150 ml/sephora.pl

WIECZORNE UKOJENIE

Po dniu pełnym słońca skóra potrzebuje intensywnego ukojenia. EISENBERG Paris MELT-IN REPAIRING MASK to kremowa maseczka o jedwabistej, rozpływającej się konsystencji, która już po kilku minutach łagodzi podrażnienia, regeneruje i głęboko nawilża skórę. Dzięki połączeniu wyciągu z kadzidłowca właściwościach kojących oraz komórek macierzystych liści maliny, maseczka działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Naturalne oleje z awokado, słodkich migdałów i masło karite otulają skórę, przywracając jej miękkość i elastyczność. Wzbogacona o Formułę Trio-Molecular®, dodatkowo stymuluje procesy regeneracji i dotlenienia. To doskonały element letniego, wieczornego rytuału, który pozwoli skórze przygotować się na kolejne słoneczne dni.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris MELT-IN REPAIRING MASK, 595 zł/75 ml/sephora.pl

ODPRĘŻENIE DLA SKÓRY

Po masce warto sięgnąć po produkt, który dodatkowo wzmocni efekt ukojenia i intensywnego nawilżenia. EISENBERG Paris COMFORTING CALMING SERUM to lekka, aksamitna formuła, która błyskawicznie redukuje zaczerwienienia i przynosi skórze natychmiastową ulgę. Koi podrażnienia, nawilża i przywraca cerze komfort. Formuła wzbogacona wyciągiem z komórek macierzystych liści maliny działa antyoksydacyjnie i wspiera naturalną ochronę DNA skóry. Kojący wyciąg z kadzidłowca łagodzi stany zapalne, a olej sezamowy odżywia i przywraca elastyczność. Całość uzupełnia Formuła Trio-Molecular®, która wspomaga proces odnowy skóry. Serum dopełni letni wieczorny rytuał, pozostawiając skórę ukojoną, nawilżoną i gotową na regenerujący sen.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris COMFORTING CALMING SERUM, 459 zł/30 ml/sephora.pl

NOCNA REGENERACJA I NAWILŻENIE

Aby dopełnić rytuał wieczornej pielęgnacji i zapewnić skórze bogatą porcję odżywienia, warto sięgnąć po EISENBERG Paris NOURISHING ULTRA-RICH CREAM. Wyróżnia go doskonale zbalansowana koncentracja czystego masła karite, które intensywnie i przywraca skórze miękkość oraz elastyczność. Formuła wzbogacona została bisabobolem, składnikiem o właściwościach łagodzących i przeciwzapalnych, który skutecznie niweluje podrażnienia oraz zaczerwienienia. Całość uzupełnia Formuła Trio-Molecular®, dzięki której krem wspomaga naturalną regenerację skóry, przywracając jej świeżość oraz komfort. Stosowany regularnie wieczorem po ekspozycji na słońce, staje się ratunkiem dla przesuszonej, osłabionej skóry i idealnym zakończeniem pielęgnacyjnego rytuału.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris NOURISHING ULTRA-RICH CREAM, 339 zł/50 ml/sephora.pl