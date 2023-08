Regenerujący krem do twarzy za 5 zł? To możliwe w promocji Rossmanna. Idealny dla pań po 40-tce. Napina skórę i sprawia, że staje się ona jedwabiście gładka

Promocje w Rossmannie. Odżywczy krem za 5 zł

Dobra i skuteczna pielęgnacja nie musi być droga. Marki kosmetyczne co i rusz udowadniają, że za jakość nie trzeba płacić fortuny. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz hitowy krem, który obecnie kosztuje jedynie 5,19 zł. Mowa o regenerującym kremie na dzień i na noc VOLLARE COSMETICS. To genialna propozycja dla osób, które dbają o odżywienie i ukojenie swojej cery. VOLLARE COSMETICS z promocji Rossmanna to krem do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Nowoczesna formuła z oliwą z oliwek intensywnie regeneruje i pozostawia jedwabiście gładki naskórek. Twarz staje się wyjątkowo sprężysta, odzyskuje młody i zdrowy wygląd.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Dzień darmowej dostawy w Rossmannie

Już w tę niedzielę, 6 sierpnia Rossmann przygotował dla klientów nową akcję. Wszyscy, którzy drogerii internetowej lub aplikacji Rossmann PL, zrobią zakupy za minimum 15 zł, otrzymają od nas darmową dostawę swoich ulubionych produktów. Wystarczy wejść na stronę: www.rossmann.pl lub do aplikacji Rossmann PL, dodać do koszyka ulubione produkty za minimum 15 zł, wybrać sposób dostawy (przesyłka kurierska lub do Paczkomatu InPost), opłacić zakupy i czekać, aż zostaną dostarczone.

Promocja może być łączona z innymi promocjami i rabatami. Darmowa dostawa obowiązuje na terenie Polski.

