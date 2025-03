Spojrzenie na początki firmy Lush

Historia firmy Lush rozpoczęła się na długo przed tym, jak zapach jej ręcznie robionych produktów wypełnił ulice. W 1976 roku, trycholog Mark Constantine (współzałożyciel i dyrektor generalny Lush) i kosmetyczka Elizabeth Bennett (z domu Weir - również współzałożycielka Lush) założyli w Dorset firmę Constantine & Weir, specjalizującą się w ziołowych recepturach kosmetycznych. Ich przełom nastąpił, gdy założycielka The Body Shop Anita Roddick odkryła ich produkty, a Constantine & Weir stał się ich największym dostawcą, wymyślając wiele z najlepiej sprzedających się produktów. To partnerstwo położyło podwaliny pod to, co później stało się renomowaną reputacją Lush w zakresie innowacji i kreatywności.

Ikona lat 90., czyli masło do ciała

Pierwotnie stworzone przez współzałożycieli Lush oraz kosmetologa Stana Krysztala, masła do ciała trafiły do serc miłośników piękna na całym świecie, stając się ikoną w latach 90-tych. Pokazały, że wykorzystanie naturalnych składników w kosmetykach może przynieść wyjątkowe efekty i wytyczyły drogę kolejnym bogatym formułom.

W kolekcji znajdują się trzy masła do ciała, pełne odżywczych olejów i maseł. Wszystkie z nich gotowane są na parze, dzięki czemu mają kremową, doskonale wchłaniającą się konsystencję. Skóra pozostaje głęboko nawilżona, a zawarte w składzie oleje i masła pomagają utrzymać wysoki poziom nawodnienia w skórze.

Braziliant, to propozycja z olejem z orzechów brazylijskich, który słynie z wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy E oraz właściwości antyoksydacyjnych. Olej połączony z aloesem i olejem z awokado pozostawiają skórę gładką i pachnącą.

Olive czyli perfekcyjnie wyważona mieszanka oliwy z oliwek, świeżego cytrusowego soku i masła awokado sprawi, że skóra stanie się miękka i błyszcząca.

Coconut to potrójna porcja kokosa: olej kokosowy, kokos zblendowany z gliceryną oraz świeży napar z delikatnego miąższu. Skóra będzie głęboko nawilżona i odżywiona.

Produkty do pielęgnacji włosów

W nowej kolekcji znalazły się trzy produkty do włosów, dwa szampony i odżywka. Ogromna wiedza trychologiczna twórców produktów Lush, pozwoliła na stworzenie skutecznych i pięknie pachnących propozycji.

Ginger to imbirowy szampon głęboko oczyszczający. Specjalnie dobrana mieszanka ziół, soli morskiej oraz imbiru wraz z przeciwgrzybiczym piroktonem olaminy i łagodzącym kwasem salicylowym oczyszcza skórę głowy, a włosy pozostają lśniące i pachnące. To szampon, który doskonale poradzi sobie z problemami skóry głowy, takimi jak łupież.

Bananowy duet pod postacią szamponu oraz odżywki to przepis na nawilżone i pełne blasku włosy. Szampon zawiera w składzie sól morską połączoną ze świeżym odżywiającym bananem i melasą z trzciny cukrowej, która poprawia kondycję włosów. Odżywka natomiast, regeneruje włosy dzięki połączeniu banana z jogurtem sojowym i oliwą z oliwek, pozostawiając włosy miękkie, odżywione i lśniące.

Produkty do pielęgnacji twarzy

Kolekcję The Lush Version dopełniają trzy kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Mostly jest pełen kojących, oczyszczających składników. Miód, oczar wirginijski i kiełki pszenicy poprawiają wygląd skóry, sprawiając, że staje się ona odżywiona i pełna blasku. Napar z tymianku delikatnie oczyszcza, dzięki czemu kosmetyk świetnie sprawdzi się do pielęgnacji skóry z niedoskonałościami.

Pineapple został stworzony ze świeżo wyciśniętego soku z ananasa. którego enzymy delikatnie złuszczają naskórek. W składzie dla równowagi znajduje się kremowe masło z cupuaçu i olej z migdałów, które sprawiają, że skóra jest nawilżona i odżywiona. Lush wykorzystuje soki oraz miąższ z całych owoców, dzięki czemu skóra może czerpać korzyści ze wszystkich witamin i minerałów.

Aduki to sypki peeling, który po dodaniu wody zmienia się w delikatnie oczyszczającą pastę. Zmiękczająca mąka z tapioki i jedwabista skrobia kukurydziana doskonale równoważą delikatne działanie złuszczające zmielonej fasoli aduki, chroniąc skórę i usuwając zanieczyszczenia. Skóra pozostaje aksamitnie gładka i promienna.

i Autor: materiały prasowe Lush