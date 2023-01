Rewelacyjna kolekcja makijażu inspirowana filmem 20th Century Studios Avatar: Istota wody

Rób to, co kochasz!

Co znajduje się w kolecji?

Paleta cieni do oczu z 24 przyciągającymi wzrok odcieniami odzwierciedlającymi bujne lasy i rozświetlające morza;

Paleta Paradise z sześcioma rozświetlaczami i różami;

Rozświetlacze w sztyfcie Biolume inspirowane klanami Na'vi;

Szminki w dwóch odważnych odcieniach inspirowanych dzikimi, królewskimi przywódcami filmu;

Świetliste błyszczyki do ust w trzech elektryzujących odcieniach;

Intensywnie napigmentowana farbka SFX Na'vi w oficjalnym niebieskim kolorze Avatar

Spray do utrwalania makijażu w formie mgiełki, nasycony morskimi składnikami.

Oprócz tego, że wszystkie te produkty są wegańskie i cruelty free. Palety, szminki, mgiełka do twarzy i farby są tworzone z materiałów pochodzących z recyklingu, minimalizując odpady, a tym samym wpływ na środowisko.

Aby uczcić premierę filmu Avatar: Istota wody, w ramach kampanii „Keep Our Oceans Amazing”, Disney, Avatar i NYX Professional Makeup zapraszają wszystkich do wsparcia The Nature Conservancy, globalnej organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska. Zachęcamy fanów do udziału w wyzwaniu w mediach społecznościowych, które wspiera środowisko wodne. Od 30 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r. za każdy post w mediach społecznościowych, w którym wykorzystano oznaczenia #NYXCosmeticsForAvatar, #KeepOurOceansAmazing i #AvatarTheWayOfWater, marka NYX Professional Makeup przekaże do 50 000 USD na rzecz organizacji The Nature Conservancy i jej wysiłków na rzecz ochrony naszych oceanów oraz 10 zagrożonych gatunków zwierząt i ich siedlisk.

„Jako marka kosmetyczna znana z wprowadzania odważnych kolorów w makijażu profesjonalnym, jesteśmy podekscytowani, że współpracujemy z Avatar: Istota wody wyprodukowanego przez 20th Century Studios, by pomóc ożywić tętniący życiem i kolorowy świat Pandory dzięki tej wyjątkowej kolekcji.” powiedział Yann Joffredo, globalny prezes marki NYX Professional Makeup. „W połączeniu z kampanią Avatar: Istota wody „Keep Our Oceans Amazing” oraz misją organizacji The Nature Conservancy mającą na celu ochronę gruntów i wód, od których zależy życie na ziemi, jesteśmy dumni z oferowania przemyślanych wegańskich formuł, cruelty free w ramach naszego zobowiązania do oferowania odpowiedzialnej oferty produktów. Cieszymy się, że możemy połączyć te niezwykle istotne inicjatywy i wspierać dodatkowo sprawę, która jest zgodna z podstawowymi wartościami naszej marki”.

Kolekcja będzie dostępna stacjonarnie w wybranych sklepach Rossmann i Hebe oraz u partnerów online – Cocolita, E-Zebra, LadyMakeup oraz Makeup.pl.

i Autor: Materiały prasowe NYX

