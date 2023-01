Kwiaty, które poprawiają humor. Te rośliny trzymaj blisko siebie, a zredukujesz stres i wprawisz się w dobry nastrój! Ich relaksujące właściwości Cię otulą

Jak stres wpływa na kondycję naszych włosów? Co zrobić, by włosy nie wypadały?

Kwiaty doniczkowe, które poprawiają humor. Lepszy nastrój i zredukowany stres

Zieleń i rośliny wpływają na nas relaksująco, a nawet leczniczo. Spędzając wiele godzin w zamkniętych pomieszczeniach warto zadbać, by znajdowały się w nich rośliny doniczkowe. Naukowcy sugerują, że kolor zielony nas uspokaja, koi, a nawet wpływa na poziom stresu. Jak wynika z badań cytowanych przez portal urzadzamy.pl już 30 min dziennie przebywania wśród rośliny wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Poza kolorem kwiat doniczkowe oddziałują na nas zapachem, który uspokaja oraz koi. Zobacz, jakie rośliny doniczkowe warto hodować w domu, by zadbać o dobry nastrój i wyciszenie.

Rośliny, które poprawiają humor: PELARGONIA

Pelargonie wydzielają fitoncydy, które rewelacyjnie poprawiają jakość powietrza. Dodatkowo ich niektóre odmiany działają kojąco i łagodzę nasze emocje.

Rośliny, które poprawiają humor: DRZEWKA CYTRYSOWE

Kto nie chciałby przenieść się do słonecznej Grecji w styczniu? Z tymi roślinami to możliwe. Drzewka cytrusowe kojarzą się ze słońcem, wakacjami i dobrym odpoczynkiem. Dodatkowo wydzielają one olejki eteryczne, które uspokajają i łagodzą napięcia nerwowe.

Rośliny, które poprawiają humor: GINURA POMARAŃCZOWA

Zapach tej rośliny dobroczynnie wpływa na nasze samopoczucie. Obniża on poziom stresu i koi zszargane nerwy.

Rośliny, które poprawiają humor: LAWENDA

Lawenda działa uspokajało na nasz organizm. Dodatkowo można z niej przygotować wywar, który polecany jest w przypadkach napięcia i pogorszonego nastroju. Pomaga ona również w zasypianiu i wycisza.

