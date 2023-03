Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Urządzenia do stylizacji włosów bogate w moc składników aktywnych z pielęgnacji

Remington wprowadza na polski rynek kilkanaście nowości dla kobiet i mężczyzn. Przedstawiciele marki na spotkaniu medialnym przybliżyli innowacyjne technologie zastosowane w premierowych produktach z linii Botanicals, Shea Soft, Proluxe You, Blow Dry & Style oraz Limitless. Dodatkowo wystąpili goście specjalni - prekursorka włosingu w Polsce Agnieszka Niedziałek (@napieknewlosy) opowiedziała o kiełkujących trendach na najbliższy sezon, Marcin z @gladkistudio przeprowadził warsztaty z układania bukietów eterycznych, a Marta i Filip, znani jako @life.catchers, pokazali jak zrobić ciekawe zdęcia z fokusem na włosy.

- Jesteśmy liderem rynku w kategorii produktów do stylizacji włosów dla kobiet, dlatego doskonale znamy potrzeby współczesnych Polek. Z jednej strony chcą za każdym razem uzyskać upragnione efekty, z drugiej mają coraz większą świadomość dotyczącą pielęgnacji. Nasze nowości są odpowiedzią na te oczekiwania. Pozwalają na stylizację bez kompromisów w swoim własnym, unikatowym stylu - mówi Katarzyna Krauze, Country Sales & Marketing Manager Spectrum Brands Polska.

Naturalna pielęgnacja z nową linią Botanicals

Tej wiosny Remington postawił na produkty inspirowane naturą - nową linię urządzeń do stylizacji Botanicals. Prostownica, suszarka, lokówka i suszarko-lokówka zostały wyposażone w zaawansowaną powłokę, która zawiera mikroodżywki wzbogacone o ekstrakty z aloesu, jojoby i róży. Takie harmonijne połączenie pielęgnuje włosy i zwiększa ich połysk, zapewniając piękne i gładkie rezultaty. Mikroodżywki z aloesu pomagają leczyć, odbudowywać i odżywiać włosy. Jojoba posiada właściwości łagodzące, które nawilżają i wygładzają pasma włosów, a nanocząsteczki z róży wydobywają większy połysk oraz wygładzają włosy.

Zobacz także: To, ile masz wzrostu ma znaczenie. W numerologii mówi wiele o Tobie. Takie osoby są cały czas zazdrosne i nie potrafią zaakceptować sukcesów innych

Mocnym wyróżnikiem serii Botanicals jest również ustawienie BotaniCare, które chroni włosy przed nadmierną temperaturą. Skutecznie stylizują je w niższej temperaturze 185°C*, co zmniejsza ilość uszkodzeń. Natomiast odżywianie jonowe zapewnia aż 90% więcej** jonów, co pozwala uzyskać połysk bez puszenia i elektryzowania się włosów.

- Linia Botanicals to urządzenia do świadomej stylizacji, która opiera się na dobrodziejstwach natury. Wspierają pielęgnację włosów i pomagają wydobyć ich naturalne piękno – mówi Małgorzata Turek, Brand Manager Remington Polska. - Troskę o naturę wyrażamy również naszymi opakowaniami - wykorzystaliśmy materiały w 100% pozbawione plastiku - dodaje.

i Autor: Materiały prasowe Remington

Ekstrakt z olejku shea z nową linią Shea Soft

Kolejną nowością jest linia produktów Shea Soft. Suszarka, prostownica i lokówka emitują mikroodżywki z olejkiem shea, które w naturalny sposób odżywiają włosy. Urządzenia równomiernie rozprowadzają miliony jonów na całej długości, redukując elektryzowanie się i puszenie.

Suszarka została wzbogacona w funkcję Cool Shot - strumień zimnego nawiewu, który domyka łuski włosów i utrwala stylizację. Prostownicę wyposażono w duże, 11‑centymetrowe płytki ceramiczne, co pozwala wyprostować więcej pasm za jednym pociągnięciem, natomiast lokówka stożkowa posiada zwężaną grzałkę o średnicy 13‑25 mm dla różnorodnych efektów.

i Autor: Materiały prasowe Remington

Blow Dry & Style, czyli suszarko-lokówki na każdy włos

Kolejną nowością jest seria aż 5 suszarko-lokówek Blow Dry & Style. Każdy model powstał z myślą o innych potrzebach: AS7100 do włosów krótkich, AS7300 do średnich, a AS7500 do średnich lub długich. Obrotowa suszarko-lokówka AS7580 to produkt uniwersalny, który sprawdza się w przypadku wszystkich rodzajów włosów. Najwyższym modelem, z pełną gamą szczotek do każdej długości, jak również z nakładką Root Boost, unoszącą włosy u nasady jest nowa AS7700, która jest najmocniejszym produktem w serii.

W zależności od modelu, suszarko-lokówki Blow Dry & Style posiadają nawet do 6 nakładek, które nadają fryzurze kształt i objętość. Dają szereg różnych możliwości, od uzyskania sprężystych loków, aż po gładkie fale, unoszą włosy u nasady, pomagają wyprostować włosy w naturalny sposób. Wybrane modele posiadają funkcję jonizacji, która nadaje włosom blasku bez puszenia się i elektryzowania.

i Autor: Materiały prasowe Remington

Spersonalizowana pielęgnacja z linią Proluxe You

Powiększyła się również rodzina produktów z popularnej linii Proluxe You. Do suszarki, lokówki i nagrodzonej prostownicy, dołączyła suszarko-lokówka oraz gorąca szczotka. Urządzenia zostały wyposażone w inteligentną technologię StyleAdapt, która „uczy się” włosów i personalizuje ciepło, biorąc pod uwagę ich unikatowe potrzeby związane ze stylizacją.

Mikroprocesor zapamiętuje naszą własną technikę stylizacji, na przykład szybkość przesuwania po włosach czy kąt, pod którym trzymamy urządzenie. Bez względu na rodzaj włosów i technikę stylizacji, zawsze uzyskamy spersonalizowane efekty, które według badań laboratoryjnych utrzymują się nawet 24 godziny. Jednocześnie włosy stają się dwa razy mocniejsze.

Źródło: materiały prasowe

i Autor: Materiały prasowe Remington